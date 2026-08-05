Алькарас снялся с "Мастерса" в Цинциннати

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанец Карлос Алькарас не примет участия в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.
- Алькарас снялся с турнира из-за восстановления после повреждения правого запястья.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не примет участия в турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США), сообщается на странице турнира в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали, что Алькарас, который из-за повреждения правого запястья не выходил на корт с апреля, пропустив "Ролан Гаррос" и Уимблдон, планирует вернуться в Цинциннати, где он является действующим обладателем титула. "Мастерс" в Цинциннати пройдет 13-23 августа.
"Карлос Алькарас снялся с Открытого чемпионата Цинциннати. Желаем нашему чемпиону 2025 года всего наилучшего в процессе восстановления. С нетерпением ждем встречи с тобой в следующем году", - говорится в сообщении пресс-службы.
Алькарасу 23 года. Он является двукратным и действующим победителем Открытого чемпионата США. В нынешнем сезоне испанец выиграл Australian Open.
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