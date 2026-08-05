Алькарас снялся с "Мастерса" в Цинциннати

"Карлос Алькарас снялся с Открытого чемпионата Цинциннати. Желаем нашему чемпиону 2025 года всего наилучшего в процессе восстановления. С нетерпением ждем встречи с тобой в следующем году", - говорится в сообщении пресс-службы.