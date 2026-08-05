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"Адмирал" расторг контракт с Сошниковым - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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14:54 05.08.2026 (обновлено: 14:57 05.08.2026)
"Адмирал" расторг контракт с Сошниковым

"Адмирал" расторг контракт с нападающим Сошниковым

© официальный сайт ХК "Авангард"Никита Сошников
Никита Сошников - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© официальный сайт ХК "Авангард"
Никита Сошников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владивостокский "Адмирал" расторг контракт с нападающим Никитой Сошниковым по соглашению сторон.
  • За "Адмирал" Сошников в минувшем сезоне провел 31 матч и набрал 13 очков (5 голов + 8 передач).
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" расторг контракт с нападающим Никитой Сошниковым по соглашению сторон, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Сошникову 32 года. В минувшем сезоне он провел за "Адмирал" 31 матч и набрал 13 очков (5 голов + 8 передач). На протяжении карьеры в России форвард также выступал за подмосковный "Атлант", уфимский "Салават Юлаев", ЦСКА, омский "Авангард", челябинский "Трактор" и новосибирскую "Сибирь". Всего в его активе 466 матчей в лиге и 252 очка (111+141).
Также на счету россиянина 90 матчей и 16 очков (8+8) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он представлял "Торонто Мейпл Лифс", "Сент-Луис Блюз" и "Нью-Йорк Айлендерс".
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