"Надо радоваться": Журова ответила испанской синхронистке на обвинения

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"Разве, когда наши девочки придумывали новые элементы, другие их не брали, потому что они сложные и за них ставят много очков? Естественно, нет. Надо радоваться, что твоему элементу могут присвоить имя, он будет востребованным и им будут все пользоваться. В спорте это нормально", - сказала Журова.