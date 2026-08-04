"Надо радоваться": Журова ответила испанской синхронистке на обвинения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы в командной произвольной программе.
- Испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила российскую команду в использовании элемента, который ранее использовала сборная Испании.
- Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в спорте нормально заимствовать элементы и что российская команда отрепетировала, модифицировала и усложнила элемент.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя обвинения испанской синхронистки Алисы Ожогиной в плагиате, заявила РИА Новости, что надо радоваться, что элемент стал востребованным.
В понедельник российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы в командной произвольной программе. После соревнований Ожогина заявила, что российская команда в последний момент включила в свою программу гибрид, который ранее использовала сборная Испании.
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"Разве, когда наши девочки придумывали новые элементы, другие их не брали, потому что они сложные и за них ставят много очков? Естественно, нет. Надо радоваться, что твоему элементу могут присвоить имя, он будет востребованным и им будут все пользоваться. В спорте это нормально", - сказала Журова.
"Наши девчонки вставили его в программу не за одну ночь. Они его отрепетировали, модифицировали, усложнили, и это абсолютно нормальная практика", - добавила она.