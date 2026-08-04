СМИ: "Крузейро" и "Зенит" не договорились о переходе Луиса Энрике

Ранее СМИ сообщали о том, что "Зенит" готов продать Луиса Энрике во "Фламенго" за 35-40 миллионов евро, но не намерен отпускать футболиста в аренду на один сезон с правом выкупа, как того просит бразильский клуб.

Луис Энрике выступает за "Зенит" с 2025 года. В сезоне-2025/26 он стал чемпионом России в составе петербургской команды. Всего в Российской премьер-лиге (РПЛ) бразилец провел 40 встреч и забил восемь мячей. На чемпионате мира 2026 года Луис Энрике принял участие в матче первого тура против сборной Марокко (1:1), выйдя на замену на 62-й минуте. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 24 миллиона евро.