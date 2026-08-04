СМИ: "Крузейро" и "Зенит" не договорились о переходе Луиса Энрике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клубы «Крузейро» и «Зенит» не смогли договориться о переходе Луиса Энрике из-за разногласий по условиям сделки.
- «Зенит» настаивает на денежной компенсации и включении в сделку одного из игроков «Крузейро», в то время как бразильский клуб хочет ограничиться только денежной выплатой.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бразильский "Крузейро" не смог договориться с петербургским "Зенитом" о приобретении нападающего сборной Бразилии Луиса Энрике, сообщает ESPN.
По информации источника, "Зенит" готов рассмотреть продажу 25-летнего футболиста, но настаивает на денежной компенсации и включении в сделку одного из игроков "Крузейро". Бразильский клуб рассчитывает ограничиться денежной выплатой. Отмечается, что петербургская команда заинтересована в защитнике Джонатане Жезусе и эквадорском футболисте Кени Арройо. Из-за разногласий переговоры между клубами были приостановлены.
Ранее СМИ сообщали о том, что "Зенит" готов продать Луиса Энрике во "Фламенго" за 35-40 миллионов евро, но не намерен отпускать футболиста в аренду на один сезон с правом выкупа, как того просит бразильский клуб.
Луис Энрике выступает за "Зенит" с 2025 года. В сезоне-2025/26 он стал чемпионом России в составе петербургской команды. Всего в Российской премьер-лиге (РПЛ) бразилец провел 40 встреч и забил восемь мячей. На чемпионате мира 2026 года Луис Энрике принял участие в матче первого тура против сборной Марокко (1:1), выйдя на замену на 62-й минуте. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 24 миллиона евро.