Wildberries запустит новые склады в Астане и Алма-Ате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года.
- Суммарная площадь складов Wildberries в этих городах составит более 260 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций — 47,7 миллиарда тенге (100,9 миллиона долларов).
- Wildberries не обращалась к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей на территории республики.
АСТАНА, 4 авг - РИА Новости. Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
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"В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тысяч квадратных метров - компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч... Это планы по развитию местного филиала Wildberries", - сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве Казахстана.
Шаккалиев также сообщил, что компания Wildberries не обращалась к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей на территории республики.