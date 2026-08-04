Wildberries запустит новые склады в Астане и Алма-Ате

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"В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тысяч квадратных метров - компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч... Это планы по развитию местного филиала Wildberries", - сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве Казахстана.