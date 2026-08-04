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Wildberries запустит новые склады в Астане и Алма-Ате - РИА Новости, 04.08.2026
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10:48 04.08.2026 (обновлено: 10:49 04.08.2026)
Wildberries запустит новые склады в Астане и Алма-Ате

Шаккалиев: Wildberries запустит более 260 тыс кв м складов в Астане и Алма-Ате

© Фото : WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Wildberries
Склад Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года.
  • Суммарная площадь складов Wildberries в этих городах составит более 260 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций — 47,7 миллиарда тенге (100,9 миллиона долларов).
  • Wildberries не обращалась к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей на территории республики.
АСТАНА, 4 авг - РИА Новости. Компания Wildberries запустит в Астане и Алма-Ате более 260 тысяч квадратных метров складов в первом квартале 2027 года, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
«
"В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тысяч квадратных метров - компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч... Это планы по развитию местного филиала Wildberries", - сказал Шаккалиев на брифинге в правительстве Казахстана.
Глава минторга отметил, что в Астане и Алма-Ате суммарная площадь складов Wildberries составит более 260 тысяч квадратных метров. По данным правительства Казахстана, объем инвестиций составляет 47,7 миллиарда тенге (100,9 миллиона долларов).
Шаккалиев также сообщил, что компания Wildberries не обращалась к властям Казахстана с просьбой об открытии дополнительных складских мощностей на территории республики.
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В миреАстанаАлма-АтаКазахстанВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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