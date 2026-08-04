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Возинья стал игроком чилийского "Коло-Коло" - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
09:45 04.08.2026
Возинья стал игроком чилийского "Коло-Коло"

Вратарь символической сборной ЧМ-2026 Возинья подписал контракт с "Коло-Коло"

© Соцсети ФИФАВозинья
Возинья - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья официально стал игроком чилийского «Коло-Коло».
  • Соглашение с футболистом, по информации Transfermarkt, рассчитано до 31 декабря 2026 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья официально стал игроком чилийского "Коло-Коло", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Срок действия контракта с игроком не раскрывается. По информации Transfermarkt, соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года.
В июле агент Возиньи Адилсон дос Сантос да Круз заявил РИА Новости о готовности рассмотреть предложения от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Возинье 40 лет. С июля вратарь находился в статусе свободного агента. До перехода он выступал за португальский "Шавеш". Также по ходу карьеры голкипер представлял ряд команд, включая португальский "Жил Висенте", кипрский АЕЛ из Лимасола, словацкий "Тренчин" и молдавский "Зимбру".
На чемпионате мира 2026 года кабовердианцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила на тот момент действующим чемпионам аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) - более 28 миллионов. Также он вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.
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