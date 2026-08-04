Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли свыше 345 военных и военную технику.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 345 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Трудовое, Новое Поле, Мировка, Долинка, Никольское и Широкое Запорожской области.
"Противник потерял более 345-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18