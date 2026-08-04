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Волочкова навестила больного отца в Петербурге - РИА Новости, 04.08.2026
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16:37 04.08.2026
Волочкова навестила больного отца в Петербурге

Волочкова приехала к больному отцу в Санкт-Петербург

© РИА Новости / Виталий БелоусовБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Балерина Анастасия Волочкова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова приехала к больному отцу в Санкт-Петербург.
  • Она сообщила подписчикам, что ее отец очень ослаб.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова приехала к больному отцу Юрию Волочкову в Санкт-Петербург и сообщила подписчикам, что тот очень ослаб.
На снимке, опубликованном в аккаунте Волочковой в соцсети Instagram*, отец балерины лежит в кровати в пижаме, отвернувшись в сторону с закрытыми глазами, и нежно держит дочь за руку.
«
"Навестила и папу. Очень он слаб", - подписала она фотографию.
В марте в интервью РИА Новости Волочкова рассказала, что состояние здоровья ее отца ухудшается с каждым днем.
Юрий Волочков - чемпион СССР по настольному теннису 1983 года, мастер спорта СССР международного класса и тренер по легкой атлетике. Отец балерины долгое время страдает от последствий инсульта: у него парализована правая сторона тела, он передвигается на инвалидной коляске.
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