Волочкова навестила больного отца в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова приехала к больному отцу в Санкт-Петербург.

Она сообщила подписчикам, что ее отец очень ослаб.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова приехала к больному отцу Юрию Волочкову в Санкт-Петербург и сообщила подписчикам, что тот очень ослаб.

На снимке, опубликованном в аккаунте Волочковой в соцсети Instagram*, отец балерины лежит в кровати в пижаме, отвернувшись в сторону с закрытыми глазами, и нежно держит дочь за руку.

« "Навестила и папу. Очень он слаб", - подписала она фотографию.

В марте в интервью РИА Новости Волочкова рассказала, что состояние здоровья ее отца ухудшается с каждым днем.

Юрий Волочков - чемпион СССР по настольному теннису 1983 года, мастер спорта СССР международного класса и тренер по легкой атлетике. Отец балерины долгое время страдает от последствий инсульта: у него парализована правая сторона тела, он передвигается на инвалидной коляске.