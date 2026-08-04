Эксперт назвал российские регионы, где быстро развиваются курорты

КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Алтайский край, Калининградская и Ленинградская области, Карелия и регионы Северного Кавказа стали самыми быстроразвивающимися курортными локациями в России, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Также он отметил быстрый темп развития турпотока в новых регионах и на побережье Азовского моря в Краснодарском крае.