Эксперт назвал российские регионы, где быстро развиваются курорты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алтайский край, Калининградская и Ленинградская области, Карелия и регионы Северного Кавказа стали самыми быстроразвивающимися курортными локациями в России.
- Алексей Волков отметил также быстрый темп развития турпотока в новых регионах и на побережье Азовского моря в Краснодарском крае.
КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Алтайский край, Калининградская и Ленинградская области, Карелия и регионы Северного Кавказа стали самыми быстроразвивающимися курортными локациями в России, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
"Самой быстроразвивающейся новой курортной локацией является, конечно, Алтайский край. Следом за ним идет Калининградская область, дальше идут регионы Северного Кавказа, Ленинградская область, Карелия", - сказал Волков.
Также он отметил быстрый темп развития турпотока в новых регионах и на побережье Азовского моря в Краснодарском крае.