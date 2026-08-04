Россия отказалась ехать в Польшу на ЧМ. Большой скандал в волейболе

Мужская сборная России по волейболу приняла решение не выступать на мировом первенстве в Польше в 2027 года из-за отсутствия гарантий безопасности. Проблемы с польскими фанатами были даже в спокойные времена, а теперь риски действительно могли удвоиться. Но сможет ли Россия теперь прорваться на Олимпиаду?

Возвращение в Лигу наций - позитив

Международная федерация волейбола (FIVB) одной из первых отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитете (МОК) от 7 июля и сняла все ограничения с российских спортсменов. Это случилось буквально на следующий день после заявления МОК, однако не было до конца понятно, какой будет дорожная карта нашего возвращения. Очевидно, в этом году было уже сложно вклиниться в какие-то крупные соревнования по объективным причинам, а вот дальше были варианты.

И вот сегодня пришли большие новости из Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Во-первых, приятным событие стало официальное заявление о возвращение наших сборых в Лигу наций в 2027 году. В связи с этим количественный состав турнира будет расширен в виде исключения с 18 до 19 команд как у мужчин, так и у женщин. Позитив в этой новости заключается еще и в том, что теоретически Россия может попасть на Олимпиаду и таким образом.

Вообще же мужская сборная трижды участвовала в Лиге наций и дважды ее выигрывала, а вот у девушек результаты гораздо скромнее. Лучшее достижение - восьмое место в 2018 и 2021 годах. В любом случае будет крайне любопытно посмотреть, на что способны наши волейболисты после практически пяти лет отстранения.

Отказ от ЧМ - в любом случае скандал

Но были еще и не такие приятные новости от ВФВ. К сожалению, мужской сборной России пришлось отказаться от участия в чемпионате мира, который пройдет в Польше в следующем году в период с 10 по 26 сентября. И это шаг, который еще предстоит осмыслить, потому что до турнира еще целый год, а решение уже принято. Вот как объяснил ситуацию президент ВФВ Станислав Шевченко на сайте организации.

"Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики", - заявил он.

Пожалуй, можно с ним согласиться, особенно вспоминая некоторые предыдущие случаи различных соревнований по волейболу в Польше. Реакция тогда была не слишком позитивной по отношению к россиянам, и это очень мягко говоря. Интересно, что один из участников тех скандальных матчей Алексей Спиридонов в беседе с РИА Новости заявил, что не согласен с решением по отказу от ЧМ в Польше.

"Я считаю, что это неправильное решение. Если нас допустили, то какая разница, где играть – в Польше или на Луне? Мы и так были в бане почти пять лет, а тут нас допускают - зачем отказываться? Понятно, что это не тренер отказался, а более высокопоставленные члены федерации. Мы уже играли в Польше в 2014 году, и обстановка была не сильно лучше. Да, поспокойнее, конечно, но не скажу, что намного лучше. Нас освистывали, мы ходили с охраной, но как-то же играли, ничего страшного, пережили это", - сказал Спиридонов.