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"Челны" отказались от участия в новом сезоне ВХЛ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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15:48 04.08.2026 (обновлено: 16:25 04.08.2026)
"Челны" отказались от участия в новом сезоне ВХЛ

"Челны" не примут участие в новом сезоне ВХЛ из-за финансовых проблем

© Фото : Ассоциация "Высшая хоккейная лига"ХК "Челны"
ХК Челны - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Ассоциация "Высшая хоккейная лига"
ХК "Челны" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккейный клуб «Челны» не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за финансовых обстоятельств.
  • Президент команды Фарид Салахов заявил, что для участия в лиге необходимо около 250 млн рублей, обеспечить стабильное финансирование клуба в текущих условиях невозможно.
  • Клуб начал работу по поиску решений для возобновления деятельности и открыт поиск новых инвесторов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Хоккейный клуб "Челны" не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в связи с финансовыми обстоятельствами и объявил о приостановке деятельности профессиональной команды.
"Это решение далось нам крайне тяжело. Оно принято только после того, как были рассмотрены все возможные варианты сохранения участия команды в соревнованиях. К сожалению, в текущих условиях обеспечить стабильное финансирование клуба и выполнить все обязательства перед лигой, игроками не представляется возможным. Для функционирования в лиге необходимо порядка 250 млн рублей. Участие возможно только при наличии подтвержденной финансовой устойчивости. Однако мы этого сделать не можем", - приводит слова президента команды Фарида Салахова Telegram-канал клуба.
Функционер отметил, что речь идет именно о приостановке участия в новом сезоне ВХЛ, а не о прекращении существования клуба. Сообщается, что клуб начал работу по поиску решений для возобновления деятельности, открыт поиск новых инвесторов.
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