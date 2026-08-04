"Челны" отказались от участия в новом сезоне ВХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хоккейный клуб «Челны» не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за финансовых обстоятельств.
- Президент команды Фарид Салахов заявил, что для участия в лиге необходимо около 250 млн рублей, обеспечить стабильное финансирование клуба в текущих условиях невозможно.
- Клуб начал работу по поиску решений для возобновления деятельности и открыт поиск новых инвесторов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Хоккейный клуб "Челны" не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в связи с финансовыми обстоятельствами и объявил о приостановке деятельности профессиональной команды.
"Это решение далось нам крайне тяжело. Оно принято только после того, как были рассмотрены все возможные варианты сохранения участия команды в соревнованиях. К сожалению, в текущих условиях обеспечить стабильное финансирование клуба и выполнить все обязательства перед лигой, игроками не представляется возможным. Для функционирования в лиге необходимо порядка 250 млн рублей. Участие возможно только при наличии подтвержденной финансовой устойчивости. Однако мы этого сделать не можем", - приводит слова президента команды Фарида Салахова Telegram-канал клуба.
Функционер отметил, что речь идет именно о приостановке участия в новом сезоне ВХЛ, а не о прекращении существования клуба. Сообщается, что клуб начал работу по поиску решений для возобновления деятельности, открыт поиск новых инвесторов.
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