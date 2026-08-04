"Челны" отказались от участия в новом сезоне ВХЛ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Хоккейный клуб "Челны" не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в связи с финансовыми обстоятельствами и объявил о приостановке деятельности профессиональной команды.