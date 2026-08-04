Васильев поддержал выплаты компенсаций при смене гражданства в спорте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев считает логичной и справедливой идею возмещения спортсменами расходов на их подготовку при смене спортивного гражданства.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ведомство может ввести юридически обязывающие соглашения между федерациями и атлетами для компенсации средств при смене гражданства спортсменом.
- По словам министра, ежегодные расходы государства на подготовку одного спортсмена могут достигать 1,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что считает логичной и справедливой идею возмещения спортсменами расходов на их подготовку при смене спортивного гражданства.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ведомство может ввести юридически обязывающие соглашения между федерациями и атлетами, чтобы при смене гражданства спортсменом компенсировать вложенные в него средства. По словам министра, ежегодные расходы государства на подготовку одного спортсмена могут достигать 1,5 миллиона рублей.
"Я еще года три назад вносил предложение: спортсмены, которые хотят уехать из России и представлять другие страны, должны компенсировать все затраты на их подготовку. Потому что за исключением нескольких видов спорта, таких как теннис, где с юного возраста в большинстве случаев расходы несут родители, в других дети занимаются за счет государства. И было бы совершенно справедливо, чтобы понесенные на них затраты были возвращены в казну государства", - сказал Васильев.
"Можно определить какую-то формулу расходов, потому что все затраты досконально подсчитать невозможно. Хотя приблизительно все оценить можно. И сумма получится довольно кругленькая. Так почему бы атлетам, которые хотят выступать за другую страну, не вернуть ее государству? Это было бы обоснованно и правильно", - подчеркнул собеседник агентства.