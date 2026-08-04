Васильев поддержал выплаты компенсаций при смене гражданства в спорте

"Я еще года три назад вносил предложение: спортсмены, которые хотят уехать из России и представлять другие страны, должны компенсировать все затраты на их подготовку. Потому что за исключением нескольких видов спорта, таких как теннис, где с юного возраста в большинстве случаев расходы несут родители, в других дети занимаются за счет государства. И было бы совершенно справедливо, чтобы понесенные на них затраты были возвращены в казну государства", - сказал Васильев.