Рейтинг@Mail.ru
Васильев поддержал выплаты компенсаций при смене гражданства в спорте - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 04.08.2026
Васильев поддержал выплаты компенсаций при смене гражданства в спорте

Васильев: правильно, если спортсмены при смене гражданства выплатят РФ затраты

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев считает логичной и справедливой идею возмещения спортсменами расходов на их подготовку при смене спортивного гражданства.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ведомство может ввести юридически обязывающие соглашения между федерациями и атлетами для компенсации средств при смене гражданства спортсменом.
  • По словам министра, ежегодные расходы государства на подготовку одного спортсмена могут достигать 1,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что считает логичной и справедливой идею возмещения спортсменами расходов на их подготовку при смене спортивного гражданства.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ведомство может ввести юридически обязывающие соглашения между федерациями и атлетами, чтобы при смене гражданства спортсменом компенсировать вложенные в него средства. По словам министра, ежегодные расходы государства на подготовку одного спортсмена могут достигать 1,5 миллиона рублей.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Дегтярев рассказал о возможных мерах к сменившим гражданство спортсменам
3 августа, 08:03
"Я еще года три назад вносил предложение: спортсмены, которые хотят уехать из России и представлять другие страны, должны компенсировать все затраты на их подготовку. Потому что за исключением нескольких видов спорта, таких как теннис, где с юного возраста в большинстве случаев расходы несут родители, в других дети занимаются за счет государства. И было бы совершенно справедливо, чтобы понесенные на них затраты были возвращены в казну государства", - сказал Васильев.
"Можно определить какую-то формулу расходов, потому что все затраты досконально подсчитать невозможно. Хотя приблизительно все оценить можно. И сумма получится довольно кругленькая. Так почему бы атлетам, которые хотят выступать за другую страну, не вернуть ее государству? Это было бы обоснованно и правильно", - подчеркнул собеседник агентства.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Мамиашвили поддержал выплаты компенсаций при смене гражданства в спорте
Вчера, 11:57
 
СпортРоссияМихаил ДегтяревДмитрий ВасильевОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Рубин
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Крылья Советов
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    Д. Шнайдер
    261
    646
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    36
    67
  • Футбол
    Закончен (П)
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ш. Цзюньчэн
    А. Рублев
    747
    566
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала