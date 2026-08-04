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Валиева рассматривает вариант выступления в Японии, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:07 04.08.2026
Валиева рассматривает вариант выступления в Японии, сообщил источник

Фигуристка Валиева рассматривает вариант выступления на турнире в Японии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Камила Валиева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристка Камила Валиева рассматривает возможность вернуться к соревнованиям на турнире серии «Челленджер» в Токио.
  • Турнир в Токио пройдет с 4 по 6 сентября, и на нем планирует выступить серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева рассматривает вариант вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 20-летняя спортсменка ожидает выдачу нейтрального статуса.
Турнир в Токио пройдет с 4 по 6 сентября. Ранее источник РИА Новости сообщил, что на нем планирует выступить серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова).
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Фигурное катаниеТокиоЯпонияКамила ВалиеваАлександра Игнатова (Трусова)
 
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