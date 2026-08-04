Валиева рассматривает вариант выступления в Японии, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристка Камила Валиева рассматривает возможность вернуться к соревнованиям на турнире серии «Челленджер» в Токио.
- Турнир в Токио пройдет с 4 по 6 сентября, и на нем планирует выступить серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева рассматривает вариант вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 20-летняя спортсменка ожидает выдачу нейтрального статуса.
Турнир в Токио пройдет с 4 по 6 сентября. Ранее источник РИА Новости сообщил, что на нем планирует выступить серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова).