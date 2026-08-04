В Ульяновске полиция проверяет сообщение о стрельбе по окнам квартиры

САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Полиция Ульяновской области сообщила РИА Новости о проведении проверки после обращения жительницы Ульяновска, которая ранее заявила о стрельбе по окнам своей квартиры на 16-м этаже.

В местных Telegram-каналах во вторник распространилось видео, на котором женщина рассказывает, что ей в квартире кто-то разбил стекло на 16-м этаже. При этом она демонстрирует отверстие в стеклопакете, а также, предположительно, сплющенную свинцовую пулю от пневматической винтовки, оставшуюся между стеклами.