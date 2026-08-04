Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске полиция проверяет сообщение о стрельбе по окнам квартиры - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 04.08.2026
В Ульяновске полиция проверяет сообщение о стрельбе по окнам квартиры

В Ульяновске полиция проверяет сообщение о стрельбе по окнам высотки

© РИА Новости / Юрий КочетковАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Ульяновска заявила о стрельбе по окнам своей квартиры на 16-м этаже.
  • Полиция Ульяновской области проводит проверку по факту повреждения стеклопакета.
САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Полиция Ульяновской области сообщила РИА Новости о проведении проверки после обращения жительницы Ульяновска, которая ранее заявила о стрельбе по окнам своей квартиры на 16-м этаже.
В местных Telegram-каналах во вторник распространилось видео, на котором женщина рассказывает, что ей в квартире кто-то разбил стекло на 16-м этаже. При этом она демонстрирует отверстие в стеклопакете, а также, предположительно, сплющенную свинцовую пулю от пневматической винтовки, оставшуюся между стеклами.
"Гражданка обнаружила второго числа в районе 21.00 (в 20.00 мск 2 августа – ред.) повреждение стеклопакета. Третьего числа она обратилась в органы внутренних дел. Сейчас проводим проверку по факту повреждения", - рассказали агентству в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В Волгодонске арестовали мужчину, открывшего стрельбу из травмата
2 августа, 21:34
 
ПроисшествияУльяновская областьУльяновск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала