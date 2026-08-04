В Ульяновске полиция проверяет сообщение о стрельбе по окнам квартиры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Ульяновска заявила о стрельбе по окнам своей квартиры на 16-м этаже.
- Полиция Ульяновской области проводит проверку по факту повреждения стеклопакета.
САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Полиция Ульяновской области сообщила РИА Новости о проведении проверки после обращения жительницы Ульяновска, которая ранее заявила о стрельбе по окнам своей квартиры на 16-м этаже.
В местных Telegram-каналах во вторник распространилось видео, на котором женщина рассказывает, что ей в квартире кто-то разбил стекло на 16-м этаже. При этом она демонстрирует отверстие в стеклопакете, а также, предположительно, сплющенную свинцовую пулю от пневматической винтовки, оставшуюся между стеклами.
"Гражданка обнаружила второго числа в районе 21.00 (в 20.00 мск 2 августа – ред.) повреждение стеклопакета. Третьего числа она обратилась в органы внутренних дел. Сейчас проводим проверку по факту повреждения", - рассказали агентству в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.