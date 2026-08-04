На Украине пенсионерке вынесли приговор за поддержку России в соцсетях

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд на Украине приговорил пенсионерку к пяти годам условно с испытательным сроком за поддержку России в социальной сети «Одноклассники».

Женщина размещала публикации в поддержку России, включая изображения с георгиевской лентой и призывами к акции «Георгиевская ленточка».

Суд также оштрафовал женщину и конфисковал у нее планшет и мобильный телефон.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Суд на Украине приговорил пенсионерку к пяти годам условно с испытательным сроком за поддержку России и георгиевскую ленточку в социальной сети "Одноклассники", следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Признать виновной в совершении уголовного правонарушения… и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет… освободить от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на два года", - говорится в приговоре Петропавловского районного суда Днепропетровской области

По версии суда, женщина, которая раньше проживала в поселке Фащевка под Луганском, размещала публикации в " Одноклассниках " в поддержку России. В частности, в одной из публикаций она опубликовала фотографию президента РФ Владимира Путина.

Доказательством вины пенсионерки украинский суд посчитал и публикацию в "Одноклассниках", посвященную погибшим в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. На изображении с георгиевской лентой, красной звездой, серпом и молотом размещалась надпись "Передай свечу памяти и скорби по погибшим солдатам в борьбе с нацизмом. Вечная память вам, ребята…"

В уголовном деле упоминается и публикация пенсионерки с призывом присоединиться к акции "Георгиевская ленточка", которая связана с символом, запрещенным на Украине в ходе политики "декоммунизации".

Также украинский суд оштрафовал женщину на 270 долларов за "проведение экспертиз" и конфисковал планшет и мобильный телефон, с помощью которых "осуществлялась противоправная деятельность".