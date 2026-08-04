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На Украине пенсионерке вынесли приговор за поддержку России в соцсетях - РИА Новости, 04.08.2026
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10:03 04.08.2026 (обновлено: 12:51 04.08.2026)
На Украине пенсионерке вынесли приговор за поддержку России в соцсетях

На Украине пенсионерку осудили на 2 года условно за поддержку России в соцсетях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд на Украине приговорил пенсионерку к пяти годам условно с испытательным сроком за поддержку России в социальной сети «Одноклассники».
  • Женщина размещала публикации в поддержку России, включая изображения с георгиевской лентой и призывами к акции «Георгиевская ленточка».
  • Суд также оштрафовал женщину и конфисковал у нее планшет и мобильный телефон.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Суд на Украине приговорил пенсионерку к пяти годам условно с испытательным сроком за поддержку России и георгиевскую ленточку в социальной сети "Одноклассники", следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Признать виновной в совершении уголовного правонарушения… и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет… освободить от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на два года", - говорится в приговоре Петропавловского районного суда Днепропетровской области.
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По версии суда, женщина, которая раньше проживала в поселке Фащевка под Луганском, размещала публикации в "Одноклассниках" в поддержку России. В частности, в одной из публикаций она опубликовала фотографию президента РФ Владимира Путина.
Доказательством вины пенсионерки украинский суд посчитал и публикацию в "Одноклассниках", посвященную погибшим в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. На изображении с георгиевской лентой, красной звездой, серпом и молотом размещалась надпись "Передай свечу памяти и скорби по погибшим солдатам в борьбе с нацизмом. Вечная память вам, ребята…"
В уголовном деле упоминается и публикация пенсионерки с призывом присоединиться к акции "Георгиевская ленточка", которая связана с символом, запрещенным на Украине в ходе политики "декоммунизации".
Также украинский суд оштрафовал женщину на 270 долларов за "проведение экспертиз" и конфисковал планшет и мобильный телефон, с помощью которых "осуществлялась противоправная деятельность".
Власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В стране, в частности, с 2015 года идет целенаправленный демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц по закону о так называемой декоммунизации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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