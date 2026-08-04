МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Запад превратил Украину в собственный бесплатный военно-политический полигон для испытания вооружений и реализации политических целей, однако попытки деморализовать Россию больше не увенчаются успехом, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.