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Запад превратил Украину в военно-политический полигон, заявил Карасин - РИА Новости, 04.08.2026
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01:18 04.08.2026
Запад превратил Украину в военно-политический полигон, заявил Карасин

Сенатор Карасин: Запад сделал из Украины бесплатный военно-политический полигон

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад превратил Украину в собственный бесплатный военно-политический полигон для испытания вооружений и реализации политических целей, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
  • Григорий Карасин считает, что попытки деморализовать Россию больше не увенчаются успехом.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Запад превратил Украину в собственный бесплатный военно-политический полигон для испытания вооружений и реализации политических целей, однако попытки деморализовать Россию больше не увенчаются успехом, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Запад превратил Украину в собственный бесплатный военно-политический полигон. Причем не только для современных вооружений, но и для политической экспансии и деморализации России. Это вряд ли получится. Я бы сказал, больше это не получится никогда", - заявил сенатор в беседе с "Лента.ру".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГригорий КарасинСергей ЛавровСовет Федерации РФНАТО
 
 
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