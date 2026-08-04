Владельцы UFC оценили убыток от турнира у Белого дома

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"Учитывая специфику этого турнира, который, как и ожидалось, принес убыток около 30 миллионов долларов, наша маржа как в сегменте UFC, так и на консолидированном уровне оказалась заметно затронута", - приводит слова финансового директора TKO Эндрю Шлаймера издание SBNATION.