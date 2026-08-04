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Владельцы UFC оценили убыток от турнира у Белого дома - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Единоборства
 
16:32 04.08.2026 (обновлено: 16:41 04.08.2026)
Владельцы UFC оценили убыток от турнира у Белого дома

Владельцы UFC сообщили об убытке в $30 млн от турнира у Белого дома

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonТурнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство TKO Group Holdings подтвердило инвесторам убыток в размере около 30 миллионов долларов от турнира UFC Freedom 250.
  • Турнир проходил у Белого дома 14 июня при участии президента США Дональда Трампа, билеты на него не продавались.
  • Компания понесла значительно более высокие, чем обычно, расходы, которые удалось частично компенсировать за счет партнерских соглашений.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Руководство компании TKO Group Holdings, владеющей Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), подтвердило инвесторам убыток в размере около 30 миллионов долларов от турнира UFC Freedom 250, который проходил у Белого дома 14 июня при участии президента США Дональда Трампа.
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"Учитывая специфику этого турнира, который, как и ожидалось, принес убыток около 30 миллионов долларов, наша маржа как в сегменте UFC, так и на консолидированном уровне оказалась заметно затронута", - приводит слова финансового директора TKO Эндрю Шлаймера издание SBNATION.
Как заявил Шлаймер в ходе разговора с инвесторами, компания понесла значительно более высокие, чем обычно, расходы, которые удалось частично компенсировать за счет партнерских соглашений. При этом билеты на турнир не продавались.
Турнир UFC проводился на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны 14 июня, в день рождения Трампа, которому исполнилось 80 лет.
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