Владельцы UFC оценили убыток от турнира у Белого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство TKO Group Holdings подтвердило инвесторам убыток в размере около 30 миллионов долларов от турнира UFC Freedom 250.
- Турнир проходил у Белого дома 14 июня при участии президента США Дональда Трампа, билеты на него не продавались.
- Компания понесла значительно более высокие, чем обычно, расходы, которые удалось частично компенсировать за счет партнерских соглашений.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Руководство компании TKO Group Holdings, владеющей Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), подтвердило инвесторам убыток в размере около 30 миллионов долларов от турнира UFC Freedom 250, который проходил у Белого дома 14 июня при участии президента США Дональда Трампа.
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"Учитывая специфику этого турнира, который, как и ожидалось, принес убыток около 30 миллионов долларов, наша маржа как в сегменте UFC, так и на консолидированном уровне оказалась заметно затронута", - приводит слова финансового директора TKO Эндрю Шлаймера издание SBNATION.
Как заявил Шлаймер в ходе разговора с инвесторами, компания понесла значительно более высокие, чем обычно, расходы, которые удалось частично компенсировать за счет партнерских соглашений. При этом билеты на турнир не продавались.
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