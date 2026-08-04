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Тутберидзе очарована голодом Трусовой: Русская ракета готовит сенсацию - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Фигурное катание
 
17:54 04.08.2026

Тутберидзе очарована голодом Трусовой: Русская ракета готовит сенсацию

© РИА НовостиФигуристка Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе
Фигуристка Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости
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Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Александра Игнатова (Трусова) готовит ярчайшее возвращение в истории фигурного катания - уже 4-6 сентября она должна выступить в Японии. РИА Новости пересчитывает козыри в колоде Русской ракеты.

Не захотела тихого счастья

Пару лет назад казалось, что Трусова в спорт больше не вернется. Многое было сделано и сказано, здоровье не то, к тому же в приоритете у Саши стояло создание семьи. И в этом она тоже преуспела - летом 2024 года вышла замуж за Макара Игнатова, а спустя год родила сына.
Она вполне могла бы жить счастливо и безбедно, выступая в ледовых шоу и раздавая мастер-классы, и оставалась бы уникумом даже без олимпийского золота. Редко такой аргумент уместен, но в ее случае полностью оправдан - олимпийских чемпионок много, а фигуристка, способная хотя бы повторить достижения Трусовой, в ближайшие лет сто вряд ли появится.

Что говорить о других, если у самой Саши было мало шансов снова стать собой. Женское тело во время беременности и родов проходит через колоссальные потрясения - меняются свойства мышц и связок, по-другому начинают работать гормоны, и даже психические настройки уже не будут прежними. На смену бесстрашию, важному для изучения сложнейших элементов, приходит осторожность и чувство самосохранения.

Тем не менее, когда ее сыну было всего несколько месяцев, Трусова начала не просто думать о возвращении, но и предпринимать все необходимые для него усилия. Обычно порывистая и спонтанная, нацеленная на быстрый видимый результат, она стала готова работать вдолгую без каких-либо гарантий.

Что касается чисто визуальной составляющей, Трусова находится в прекрасной форме. После рождения ребенка у нее ушла некоторая подростковая угловатость, появилась мягкость и женственность, при этом она сохраняет легкость и атлетизм.
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По-прежнему голодная

По заявлениям тренерского штаба, в новом сезоне Саша будет исполнять четверной лутц. "Мы не будем же сравнивать, понятное дело, что форма Олимпиады и 5 четверных – это все-таки лучшее, что может быть. Конечно, сейчас никто 5 четверных прыгать не будет, это и не нужно. В шоу она прыгала и аксель тройной, и тулуп четверной один раз сделала, и лутц постоянно. Лутц у нас стоит в программе. Четверной лутц мы накатываем", - сказал Глейхенгауз Okko.

Степень ее заряженности на упорную работу поражает даже тренеров, которые вроде бы давно знают Сашин характер. И Тутберидзе, и Глейзенгауз не скупятся на добрые слова. С их стороны это не совсем похвала, - скорее, дань уважения спортсменке с большой буквы. Хвалить ее публично для дополнительной мотивации нет необходимости.

"Для меня она (Трусова) ничем не изменилась. Вот этот голод до исполнения ультра-си элементов, когда ей это прямо надо, — в ней это сохранилось. Ей это нужно. Вот этот адреналин, который она получает, и она продолжает себя чувствовать вот этой экстраординарной. Но так оно и есть", - заявила Okko Тутберидзе.

"То, как она тренируется и относится к рабочему процессу, возвращает нас в прекрасные времена высоких результатов и достижений, потому что на фоне остальных она просто пашет. Хотя, напоминаю, за бортиком маленький ребенок, она знаменита, известна, у нее много еще активностей всяких", - говорит Глейхенгауз.

Ближайший запланированный старт Трусовой, по данным РИА Новости - Kinoshita Cup в Японии 4-6 сентября. Обе программы давно готовы, в короткой - саундтрек к фильму "Лаура" в постановке Бенуа Ришо, а в произвольной - музыка к культовому сериалу "Очень странные дела" в хореографии Глейхенгауза. Осталось только дождаться одобрения нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев.
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Ребенка не отдаст

Кажется, еще никогда жизнь Саши не была такой насыщенной, как сейчас. Она балансирует между тренировками, семейной жизнью, рекламными обязательствами и светскими мероприятиями. Видно, что ребенок большую часть времени находится где-то рядом с ней, а это действительно сложно. Мише 6 августа исполнится год, он научился ходить, так что родителям предстоят несколько увлекательных лет бега не только кроссов для поддержания формы, но и за любопытным малышом по всем его важным делам - от уток в пруду до мусоровоза во дворе.

Но если кому-то покажется, что для спортивного результата было бы лучше отдать Мишу на воспитание бабушкам и няням, а Саше полностью сосредоточиться на тренировках и восстановлении, этот человек плохо знает Русскую ракету. Только полное присутствие ребенка в жизни Трусовой делает возможным само ее возвращение в спорт. Она не раз говорила, что между мечтой об Олимпиаде и благополучием семьи всегда выберет второе. Так что ее готовность изящно держать равновесие между разными сферами жизни - просто еще одно свидетельство мотивации и высочайшей самодисциплины.

Недавно у Трусовой появился новый мерч - толстовки с интригующей надписью на спине, которые они с мужем даже надели на красную дорожку VK Fest. Надпись гласит "Если бы у ракеты не горела жопа, она бы не взлетела". Неоднозначное слово прикрыто вышивкой. В официальную продажу мерч пока не поступил, - возможно, это задумка к старту сезона, - но сама идея прекрасная. Эта надпись через заданный самой себе вопрос как будто показывает взрослое переосмысление Сашей собственного пути.

Добилась бы она чего-то без внутреннего огня? Разве могла бы иначе реагировать на ошибки и поражения, не будь собой? Сумела бы она спокойно жить, если бы так и не попробовала снова вернуться в спорт? Пока одни критикуют ее за эмоциональность и категоричность, требовательность и неуступчивость, а другие (включая тренеров) этими же качествами восхищаются, она просто остается великой спортсменкой. И снова собирается взлететь.
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Фигурное катаниеАлександра Игнатова (Трусова)Макар ИгнатовЭтери ТутберидзеАвторы РИА Новости СпортМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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