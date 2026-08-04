Тутберидзе очарована голодом Трусовой: Русская ракета готовит сенсацию

Александра Игнатова (Трусова) готовит ярчайшее возвращение в истории фигурного катания - уже 4-6 сентября она должна выступить в Японии. РИА Новости пересчитывает козыри в колоде Русской ракеты.



Не захотела тихого счастья



Пару лет назад казалось, что Трусова в спорт больше не вернется. Многое было сделано и сказано, здоровье не то, к тому же в приоритете у Саши стояло создание семьи. И в этом она тоже преуспела - летом 2024 года вышла замуж за Макара Игнатова, а спустя год родила сына.

Она вполне могла бы жить счастливо и безбедно, выступая в ледовых шоу и раздавая мастер-классы, и оставалась бы уникумом даже без олимпийского золота. Редко такой аргумент уместен, но в ее случае полностью оправдан - олимпийских чемпионок много, а фигуристка, способная хотя бы повторить достижения Трусовой, в ближайшие лет сто вряд ли появится.



Что говорить о других, если у самой Саши было мало шансов снова стать собой. Женское тело во время беременности и родов проходит через колоссальные потрясения - меняются свойства мышц и связок, по-другому начинают работать гормоны, и даже психические настройки уже не будут прежними. На смену бесстрашию, важному для изучения сложнейших элементов, приходит осторожность и чувство самосохранения.



Тем не менее, когда ее сыну было всего несколько месяцев, Трусова начала не просто думать о возвращении, но и предпринимать все необходимые для него усилия. Обычно порывистая и спонтанная, нацеленная на быстрый видимый результат, она стала готова работать вдолгую без каких-либо гарантий.



Что касается чисто визуальной составляющей, Трусова находится в прекрасной форме. После рождения ребенка у нее ушла некоторая подростковая угловатость, появилась мягкость и женственность, при этом она сохраняет легкость и атлетизм.

По-прежнему голодная



По заявлениям тренерского штаба, в новом сезоне Саша будет исполнять четверной лутц. "Мы не будем же сравнивать, понятное дело, что форма Олимпиады и 5 четверных – это все-таки лучшее, что может быть. Конечно, сейчас никто 5 четверных прыгать не будет, это и не нужно. В шоу она прыгала и аксель тройной, и тулуп четверной один раз сделала, и лутц постоянно. Лутц у нас стоит в программе. Четверной лутц мы накатываем", - сказал Глейхенгауз Okko.



Степень ее заряженности на упорную работу поражает даже тренеров, которые вроде бы давно знают Сашин характер. И Тутберидзе, и Глейзенгауз не скупятся на добрые слова. С их стороны это не совсем похвала, - скорее, дань уважения спортсменке с большой буквы. Хвалить ее публично для дополнительной мотивации нет необходимости.



"Для меня она (Трусова) ничем не изменилась. Вот этот голод до исполнения ультра-си элементов, когда ей это прямо надо, — в ней это сохранилось. Ей это нужно. Вот этот адреналин, который она получает, и она продолжает себя чувствовать вот этой экстраординарной. Но так оно и есть", - заявила Okko Тутберидзе.



"То, как она тренируется и относится к рабочему процессу, возвращает нас в прекрасные времена высоких результатов и достижений, потому что на фоне остальных она просто пашет. Хотя, напоминаю, за бортиком маленький ребенок, она знаменита, известна, у нее много еще активностей всяких", - говорит Глейхенгауз.



Ближайший запланированный старт Трусовой, по данным РИА Новости - Kinoshita Cup в Японии 4-6 сентября. Обе программы давно готовы, в короткой - саундтрек к фильму "Лаура" в постановке Бенуа Ришо, а в произвольной - музыка к культовому сериалу "Очень странные дела" в хореографии Глейхенгауза. Осталось только дождаться одобрения нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев.