Тутберидзе очарована голодом Трусовой: Русская ракета готовит сенсацию

Александра Игнатова (Трусова) готовит ярчайшее возвращение в истории фигурного катания - уже 4-6 сентября она должна выступить в Японии. РИА Новости пересчитывает козыри в колоде Русской ракеты.
Не захотела тихого счастья
Пару лет назад казалось, что Трусова в спорт больше не вернется. Многое было сделано и сказано, здоровье не то, к тому же в приоритете у Саши стояло создание семьи. И в этом она тоже преуспела - летом 2024 года вышла замуж за Макара Игнатова, а спустя год родила сына.
Она вполне могла бы жить счастливо и безбедно, выступая в ледовых шоу и раздавая мастер-классы, и оставалась бы уникумом даже без олимпийского золота. Редко такой аргумент уместен, но в ее случае полностью оправдан - олимпийских чемпионок много, а фигуристка, способная хотя бы повторить достижения Трусовой, в ближайшие лет сто вряд ли появится.
Что говорить о других, если у самой Саши было мало шансов снова стать собой. Женское тело во время беременности и родов проходит через колоссальные потрясения - меняются свойства мышц и связок, по-другому начинают работать гормоны, и даже психические настройки уже не будут прежними. На смену бесстрашию, важному для изучения сложнейших элементов, приходит осторожность и чувство самосохранения.
Тем не менее, когда ее сыну было всего несколько месяцев, Трусова начала не просто думать о возвращении, но и предпринимать все необходимые для него усилия. Обычно порывистая и спонтанная, нацеленная на быстрый видимый результат, она стала готова работать вдолгую без каких-либо гарантий.
Что касается чисто визуальной составляющей, Трусова находится в прекрасной форме. После рождения ребенка у нее ушла некоторая подростковая угловатость, появилась мягкость и женственность, при этом она сохраняет легкость и атлетизм.
Не захотела тихого счастья
Пару лет назад казалось, что Трусова в спорт больше не вернется. Многое было сделано и сказано, здоровье не то, к тому же в приоритете у Саши стояло создание семьи. И в этом она тоже преуспела - летом 2024 года вышла замуж за Макара Игнатова, а спустя год родила сына.
Она вполне могла бы жить счастливо и безбедно, выступая в ледовых шоу и раздавая мастер-классы, и оставалась бы уникумом даже без олимпийского золота. Редко такой аргумент уместен, но в ее случае полностью оправдан - олимпийских чемпионок много, а фигуристка, способная хотя бы повторить достижения Трусовой, в ближайшие лет сто вряд ли появится.
Что говорить о других, если у самой Саши было мало шансов снова стать собой. Женское тело во время беременности и родов проходит через колоссальные потрясения - меняются свойства мышц и связок, по-другому начинают работать гормоны, и даже психические настройки уже не будут прежними. На смену бесстрашию, важному для изучения сложнейших элементов, приходит осторожность и чувство самосохранения.
Тем не менее, когда ее сыну было всего несколько месяцев, Трусова начала не просто думать о возвращении, но и предпринимать все необходимые для него усилия. Обычно порывистая и спонтанная, нацеленная на быстрый видимый результат, она стала готова работать вдолгую без каких-либо гарантий.
Что касается чисто визуальной составляющей, Трусова находится в прекрасной форме. После рождения ребенка у нее ушла некоторая подростковая угловатость, появилась мягкость и женственность, при этом она сохраняет легкость и атлетизм.
По-прежнему голодная
По заявлениям тренерского штаба, в новом сезоне Саша будет исполнять четверной лутц. "Мы не будем же сравнивать, понятное дело, что форма Олимпиады и 5 четверных – это все-таки лучшее, что может быть. Конечно, сейчас никто 5 четверных прыгать не будет, это и не нужно. В шоу она прыгала и аксель тройной, и тулуп четверной один раз сделала, и лутц постоянно. Лутц у нас стоит в программе. Четверной лутц мы накатываем", - сказал Глейхенгауз Okko.
Степень ее заряженности на упорную работу поражает даже тренеров, которые вроде бы давно знают Сашин характер. И Тутберидзе, и Глейзенгауз не скупятся на добрые слова. С их стороны это не совсем похвала, - скорее, дань уважения спортсменке с большой буквы. Хвалить ее публично для дополнительной мотивации нет необходимости.
"Для меня она (Трусова) ничем не изменилась. Вот этот голод до исполнения ультра-си элементов, когда ей это прямо надо, — в ней это сохранилось. Ей это нужно. Вот этот адреналин, который она получает, и она продолжает себя чувствовать вот этой экстраординарной. Но так оно и есть", - заявила Okko Тутберидзе.
"То, как она тренируется и относится к рабочему процессу, возвращает нас в прекрасные времена высоких результатов и достижений, потому что на фоне остальных она просто пашет. Хотя, напоминаю, за бортиком маленький ребенок, она знаменита, известна, у нее много еще активностей всяких", - говорит Глейхенгауз.
Ближайший запланированный старт Трусовой, по данным РИА Новости - Kinoshita Cup в Японии 4-6 сентября. Обе программы давно готовы, в короткой - саундтрек к фильму "Лаура" в постановке Бенуа Ришо, а в произвольной - музыка к культовому сериалу "Очень странные дела" в хореографии Глейхенгауза. Осталось только дождаться одобрения нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев.
По заявлениям тренерского штаба, в новом сезоне Саша будет исполнять четверной лутц. "Мы не будем же сравнивать, понятное дело, что форма Олимпиады и 5 четверных – это все-таки лучшее, что может быть. Конечно, сейчас никто 5 четверных прыгать не будет, это и не нужно. В шоу она прыгала и аксель тройной, и тулуп четверной один раз сделала, и лутц постоянно. Лутц у нас стоит в программе. Четверной лутц мы накатываем", - сказал Глейхенгауз Okko.
Степень ее заряженности на упорную работу поражает даже тренеров, которые вроде бы давно знают Сашин характер. И Тутберидзе, и Глейзенгауз не скупятся на добрые слова. С их стороны это не совсем похвала, - скорее, дань уважения спортсменке с большой буквы. Хвалить ее публично для дополнительной мотивации нет необходимости.
"Для меня она (Трусова) ничем не изменилась. Вот этот голод до исполнения ультра-си элементов, когда ей это прямо надо, — в ней это сохранилось. Ей это нужно. Вот этот адреналин, который она получает, и она продолжает себя чувствовать вот этой экстраординарной. Но так оно и есть", - заявила Okko Тутберидзе.
"То, как она тренируется и относится к рабочему процессу, возвращает нас в прекрасные времена высоких результатов и достижений, потому что на фоне остальных она просто пашет. Хотя, напоминаю, за бортиком маленький ребенок, она знаменита, известна, у нее много еще активностей всяких", - говорит Глейхенгауз.
Ближайший запланированный старт Трусовой, по данным РИА Новости - Kinoshita Cup в Японии 4-6 сентября. Обе программы давно готовы, в короткой - саундтрек к фильму "Лаура" в постановке Бенуа Ришо, а в произвольной - музыка к культовому сериалу "Очень странные дела" в хореографии Глейхенгауза. Осталось только дождаться одобрения нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев.
Ребенка не отдаст
Кажется, еще никогда жизнь Саши не была такой насыщенной, как сейчас. Она балансирует между тренировками, семейной жизнью, рекламными обязательствами и светскими мероприятиями. Видно, что ребенок большую часть времени находится где-то рядом с ней, а это действительно сложно. Мише 6 августа исполнится год, он научился ходить, так что родителям предстоят несколько увлекательных лет бега не только кроссов для поддержания формы, но и за любопытным малышом по всем его важным делам - от уток в пруду до мусоровоза во дворе.
Но если кому-то покажется, что для спортивного результата было бы лучше отдать Мишу на воспитание бабушкам и няням, а Саше полностью сосредоточиться на тренировках и восстановлении, этот человек плохо знает Русскую ракету. Только полное присутствие ребенка в жизни Трусовой делает возможным само ее возвращение в спорт. Она не раз говорила, что между мечтой об Олимпиаде и благополучием семьи всегда выберет второе. Так что ее готовность изящно держать равновесие между разными сферами жизни - просто еще одно свидетельство мотивации и высочайшей самодисциплины.
Недавно у Трусовой появился новый мерч - толстовки с интригующей надписью на спине, которые они с мужем даже надели на красную дорожку VK Fest. Надпись гласит "Если бы у ракеты не горела жопа, она бы не взлетела". Неоднозначное слово прикрыто вышивкой. В официальную продажу мерч пока не поступил, - возможно, это задумка к старту сезона, - но сама идея прекрасная. Эта надпись через заданный самой себе вопрос как будто показывает взрослое переосмысление Сашей собственного пути.
Добилась бы она чего-то без внутреннего огня? Разве могла бы иначе реагировать на ошибки и поражения, не будь собой? Сумела бы она спокойно жить, если бы так и не попробовала снова вернуться в спорт? Пока одни критикуют ее за эмоциональность и категоричность, требовательность и неуступчивость, а другие (включая тренеров) этими же качествами восхищаются, она просто остается великой спортсменкой. И снова собирается взлететь.
Кажется, еще никогда жизнь Саши не была такой насыщенной, как сейчас. Она балансирует между тренировками, семейной жизнью, рекламными обязательствами и светскими мероприятиями. Видно, что ребенок большую часть времени находится где-то рядом с ней, а это действительно сложно. Мише 6 августа исполнится год, он научился ходить, так что родителям предстоят несколько увлекательных лет бега не только кроссов для поддержания формы, но и за любопытным малышом по всем его важным делам - от уток в пруду до мусоровоза во дворе.
Но если кому-то покажется, что для спортивного результата было бы лучше отдать Мишу на воспитание бабушкам и няням, а Саше полностью сосредоточиться на тренировках и восстановлении, этот человек плохо знает Русскую ракету. Только полное присутствие ребенка в жизни Трусовой делает возможным само ее возвращение в спорт. Она не раз говорила, что между мечтой об Олимпиаде и благополучием семьи всегда выберет второе. Так что ее готовность изящно держать равновесие между разными сферами жизни - просто еще одно свидетельство мотивации и высочайшей самодисциплины.
Недавно у Трусовой появился новый мерч - толстовки с интригующей надписью на спине, которые они с мужем даже надели на красную дорожку VK Fest. Надпись гласит "Если бы у ракеты не горела жопа, она бы не взлетела". Неоднозначное слово прикрыто вышивкой. В официальную продажу мерч пока не поступил, - возможно, это задумка к старту сезона, - но сама идея прекрасная. Эта надпись через заданный самой себе вопрос как будто показывает взрослое переосмысление Сашей собственного пути.
Добилась бы она чего-то без внутреннего огня? Разве могла бы иначе реагировать на ошибки и поражения, не будь собой? Сумела бы она спокойно жить, если бы так и не попробовала снова вернуться в спорт? Пока одни критикуют ее за эмоциональность и категоричность, требовательность и неуступчивость, а другие (включая тренеров) этими же качествами восхищаются, она просто остается великой спортсменкой. И снова собирается взлететь.