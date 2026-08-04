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Авербух заявил, что турнир в Японии для Трусовой важнее шоу в Краснодаре - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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14:36 04.08.2026 (обновлено: 14:40 04.08.2026)
Авербух заявил, что турнир в Японии для Трусовой важнее шоу в Краснодаре

Авербух: Трусова планировала выступить в Краснодаре, но турнир в Японии важнее

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Трусова должна была участвовать в ледовом шоу в Краснодаре 5 сентября, но приняла решение выступить на турнире в Японии.
  • Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио, который пройдет 4–6 сентября, и уже подала заявку на участие.
  • Ледовое шоу в Краснодаре аннулировало контрактные обязательства с Трусовой.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова 5 сентября должна была участвовать в ледовом шоу в Краснодаре, но после допуска россиян к международным стартам было принято решение об ее выступлении на турнире в Японии, в настоящее время соревнования для нее важнее, заявил РИА Новости вице-чемпион Олимпиады 2002 года, хореограф и постановщик программ Илья Авербух.
Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Трусова (после замужества – Игнатова) планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио, который пройдет 4-6 сентября. Отмечается, что 22-летняя спортсменка уже подала заявку на участие в турнире и занимается оформлением визы. При этом она все еще ожидает выдачу нейтрального статуса.
«
"Мы с Александрой подписали договор, и она точно планировала выступление в нашем шоу 5 сентября в Краснодаре. У нас в этом городе совсем недавно уже прошли два триумфальных аншлага, и мы хотели привезти Сашу. С Сашей мы договорились, но когда появилась прекрасная новость, что наши ребята получили возможность выступить на турнире в Японии, то Саша попросила дать ей возможность поехать туда", - сказал Авербух.
"Для нее сейчас соревнования важнее шоу, поэтому, конечно, мы аннулировали контрактные обязательства. И будем болеть за Сашу Трусову на турнире в Японии, потому что для нее это очень важное возвращение", - добавил собеседник агентства.
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Фигурное катаниеСпортЯпонияКраснодарТокиоИлья АвербухАлександра Игнатова (Трусова)
 
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