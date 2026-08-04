Авербух заявил, что турнир в Японии для Трусовой важнее шоу в Краснодаре

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова 5 сентября должна была участвовать в ледовом шоу в Краснодаре, но после допуска россиян к международным стартам было принято решение об ее выступлении на турнире в Японии, в настоящее время соревнования для нее важнее, заявил РИА Новости вице-чемпион Олимпиады 2002 года, хореограф и постановщик программ Илья Авербух.