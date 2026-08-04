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Трамп поручил переделать часть работ по вертолетной площадке у Белого дома - РИА Новости, 04.08.2026
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20:49 04.08.2026
Трамп поручил переделать часть работ по вертолетной площадке у Белого дома

WP: Трамп поручил переделать часть работ по вертолетной площадке у Белого дома

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп распорядился переделать часть уже выполненных работ по строительству вертолетной площадки у Белого дома.
  • Трамп остался недоволен ходом строительства и потребовал, чтобы вертолетная площадка была идеально ровной.
  • Пока неизвестно, насколько увеличатся расходы на проект из-за последних изменений.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился переделать часть уже выполненных работ по строительству вертолетной площадки у Белого дома, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Издание в июле сообщало, что Белый дом ускорил строительство новой вертолетной площадки в преддверии визита лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, из-за чего строители работали круглосуточно.
"Президент Дональд Трамп поручил подрядчикам заново выполнить несколько недель работы над запланированной вертолетной площадкой у Белого дома, оставшись недовольным ее внешним видом и поставив вопрос о необходимости выравнивания лужайки", - сказано в публикации.
По словам источников газеты, Трамп остался недоволен ходом строительства. В частности, он потребовал, чтобы вертолетная площадка на Южной лужайке Белого дома, имеющей небольшой уклон, была идеально ровной. Из-за этого подрядчикам пришлось разобрать гранитное изображение президентской печати, которое начали выкладывать несколько дней назад.
В материале также отмечается, что пока неясно, насколько последние изменения увеличат стоимость проекта, уже оцениваемого более чем в пять миллионов долларов и финансируемого компанией Lockheed Martin.
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