Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто.
- Александрова обыграла колумбийку Камилу Осорио в матче второго круга со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
В матче второго круга посеянная на турнире под 16-м номером Александрова обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
В третьем круге Александрова сыграет с победительницей встречи Майя Хвалиньская (Польша, 18-й номер посева) - Талия Гибсон (Австралия).