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Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Теннис
 
21:28 04.08.2026

Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Соцсети Александровой
Екатерина Александрова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто.
  • Александрова обыграла колумбийку Камилу Осорио в матче второго круга со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
В матче второго круга посеянная на турнире под 16-м номером Александрова обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
В третьем круге Александрова сыграет с победительницей встречи Майя Хвалиньская (Польша, 18-й номер посева) - Талия Гибсон (Австралия).
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