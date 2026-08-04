Людмила Самсонова вышла во второй раунд турнира в Торонто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто.
- В первом круге Самсонова обыграла индонезийку Джанис Тьен со счетом 7:6 (11:9), 7:5.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
В первом круге Самсонова, занимающая 55-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), нанесла поражение 36-й ракетке мира индонезийке Джанис Тьен со счетом 7:6 (11:9), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.
Во втором круге соперницей Самсоновой будет чешская теннисистка Барбора Крейчикова, занимающая 26-е место в рейтинге WTA.
National Bank Open
06 августа 2026 • начало в 17:00
Матч не начался