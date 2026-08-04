Стала известна причина смерти трехкратного чемпиона СССР по боксу Тарамова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР и трехкратный чемпион Советского Союза по боксу Руслан Тарамов умер в возрасте 61 года.
- Причиной смерти Тарамова стал инсульт.
ГРОЗНЫЙ, 4 авг — РИА Новости. Причиной смерти победителя Игр доброй воли в составе сборной СССР и трехкратного чемпиона Советского Союза по боксу Руслана Тарамова стал инсульт, сообщили РИА Новости в окружении семьи спортсмена.
О смерти Тарамова, которому был 61 год, в понедельник сообщила Федерации бокса России на своем сайте.
"Причиной смерти Руслана Тарамова стал инсульт, его экстренно доставили в больницу Грозного, где он впал в кому и умер на второй день", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Тарамова похоронили в селе Терское Грозненского района Чечни.
Помимо Игр доброй воли, Тарамов трижды выигрывал чемпионат СССР, а также становился бронзовым призером чемпионата Европы (1987).