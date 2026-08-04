Стала известна причина смерти трехкратного чемпиона СССР по боксу Тарамова

ГРОЗНЫЙ, 4 авг — РИА Новости. Причиной смерти победителя Игр доброй воли в составе сборной СССР и трехкратного чемпиона Советского Союза по боксу Руслана Тарамова стал инсульт, сообщили РИА Новости в окружении семьи спортсмена.