Суд снизил срок экс-главе сайта "Спутник" по делу о гибели туристов

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд снизил до 5 лет срок для бывшего гендиректора сайта-агрегатора "Спутник" Александра Кима по делу о гибели восьми человек на подземной экскурсии на реке Неглинка, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд изменил приговор в части наказания Александру Киму, снизил срок с 5,5 до 5 лет колонии"", - сказала собеседница агентства.

По делу еще два фигуранта находятся в розыске – директор компании "Авангард" Александр Лазовский и бывший гендиректор компании "Трипстер" Борис Плотица. Дело в отношении самого экскурсовода было прекращено в связи с его смертью.