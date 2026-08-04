Суд снизил срок экс-главе сайта "Спутник" по делу о гибели туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй кассационный суд снизил срок наказания для бывшего гендиректора сайта-агрегатора "Спутник" Александра Кима.
- Он получил 5 лет колонии вместо 5,5 лет.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд снизил до 5 лет срок для бывшего гендиректора сайта-агрегатора "Спутник" Александра Кима по делу о гибели восьми человек на подземной экскурсии на реке Неглинка, сообщили РИА Новости в суде.
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"Суд изменил приговор в части наказания Александру Киму, снизил срок с 5,5 до 5 лет колонии"", - сказала собеседница агентства.
Экскурсия по коллектору подземной реки Неглинка прошла 20 августа 2023 года. В результате мощного ливня коллектор затопило, погибли восемь человек, включая экскурсовода. Весной 2025 года суд приговорил Кима к 5,5 года колонии, организатор экскурсии Никита Дубас получил 8,5 года по статье об оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Гражданин Казахстана Ким вину не признал, Дубас признал вину частично. Приговор обжаловали прокуратура и защита.
Мосгорсуд изменил приговор, назначив фигурантам дополнительное наказание: Дубаса на 2,5 года лишили права заниматься экскурсионной деятельностью, а Киму на 2,5 года запретили заниматься администрированием сайтов. В части сроков наказания апелляция не стала менять приговор.
По делу еще два фигуранта находятся в розыске – директор компании "Авангард" Александр Лазовский и бывший гендиректор компании "Трипстер" Борис Плотица. Дело в отношении самого экскурсовода было прекращено в связи с его смертью.