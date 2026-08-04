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Спиридонов не поддержал решение отказаться от участия в ЧМ в Польше - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
13:49 04.08.2026 (обновлено: 14:06 04.08.2026)
Спиридонов не поддержал решение отказаться от участия в ЧМ в Польше

Спиридонов назвал неправильным решение отказаться от участия в ЧМ в Польше

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАлексей Спиридонов
Алексей Спиридонов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Алексей Спиридонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский волейболист Алексей Спиридонов считает неправильным решение отказаться от участия в чемпионате мира по волейболу в Польше.
  • Мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши.
  • Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил РИА Новости, что считает неправильным решение отказаться от участия в чемпионате мира в Польше, потому что после того, как сборную России допустили до международных турниров, нужно играть вне зависимости от места проведения соревнований.
Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года. Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны.
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"Я считаю, что это неправильное решение. Если нас допустили, то какая разница, где играть – в Польше или на Луне? Мы и так были в бане почти пять лет, а тут нас допускают - зачем отказываться? Понятно, что это не тренер отказался, а более высокопоставленные члены федерации. Мы уже играли в Польше в 2014 году, и обстановка была не сильно лучше. Да, поспокойнее, конечно, но не скажу, что намного лучше. Нас освистывали, мы ходили с охраной, но как-то же играли, ничего страшного, пережили это", - сказал Спиридонов.
В 2014 году сборная России выступала в польском городе Гданьск на чемпионате мира. Каждый матч, в котором участвовала российская команда, сопровождался громким свистом болельщиков и оскорбительными кричалками. Перед встречей с россиянами польские болельщики свистели во время исполнения гимна России и показывали баннеры с фразой "До свидания" на русском языке. Во время матча поляки продолжали освистывать сборную России, попутно выкрикивая политические лозунги.
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