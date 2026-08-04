Спиридонов не поддержал решение отказаться от участия в ЧМ в Польше

"Я считаю, что это неправильное решение. Если нас допустили, то какая разница, где играть – в Польше или на Луне? Мы и так были в бане почти пять лет, а тут нас допускают - зачем отказываться? Понятно, что это не тренер отказался, а более высокопоставленные члены федерации. Мы уже играли в Польше в 2014 году, и обстановка была не сильно лучше. Да, поспокойнее, конечно, но не скажу, что намного лучше. Нас освистывали, мы ходили с охраной, но как-то же играли, ничего страшного, пережили это", - сказал Спиридонов.