Пономарев осудил Соболева за решение не общаться со СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Пономарев считает неправильным решение Александра Соболева отказаться от общения с представителями СМИ.
- Супруга Александра Соболева опубликовала фотографию их сына в форме академии «Зенита», что привлекло внимание СМИ и пользователей соцсетей.
- В 2024 году сын Соболева во время трансляции на Twitch негативно высказывался о «Зените».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что считает неправильным решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева отказаться от общения с представителями СМИ.
Ранее супруга футболиста Елена Соболева опубликовала в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию их 9-летнего сына Сергея в форме академии "Зенита". Публикация привлекла внимание СМИ и пользователей соцсетей, поскольку в 2024 году, когда Соболев выступал за московский "Спартак", его сын во время трансляции на Twitch негативно высказывался о "сине-бело-голубых", называя клуб "позором российского футбола" и "бомжами". Соболев обвинил СМИ и блогеров в попытке привлечь внимание за счет истории с его сыном и заявил, что больше не будет давать интервью и общаться с журналистами в микст-зоне.
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"В первую очередь нужно воспитать нормального человека: нельзя никого оскорблять ни очно, ни заочно. Это не дело молодого парня. Надо себя зарекомендовать, надо работать, надо трудиться. То, что Соболев не хочет общаться с журналистами, тоже плохо. Нужно объяснить ситуацию, и тогда все встанет на свое место. Недомолвки ни к чему хорошему не приводят", - сказал Пономарев.
Соболеву 29 лет. Он перешел в "Зенит" летом 2024 года из московского "Спартака".