Пономарев осудил Соболева за решение не общаться со СМИ

Ранее супруга футболиста Елена Соболева опубликовала в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию их 9-летнего сына Сергея в форме академии "Зенита". Публикация привлекла внимание СМИ и пользователей соцсетей, поскольку в 2024 году, когда Соболев выступал за московский "Спартак", его сын во время трансляции на Twitch негативно высказывался о "сине-бело-голубых", называя клуб "позором российского футбола" и "бомжами". Соболев обвинил СМИ и блогеров в попытке привлечь внимание за счет истории с его сыном и заявил, что больше не будет давать интервью и общаться с журналистами в микст-зоне.