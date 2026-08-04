"Это гниль". Почему Соболев объявил войну журналистам?

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Андрей Васильчин. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев продолжает оставаться одной из самых скандальных персон в отечественном футболе. Во вторник он наехал на представителей СМИ из-за новости про его сына, известного по оскорбительным высказываниям в адрес клуба с берегов Невы, а теперь тренирующегося в академии "Зенита".

« "Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!" — написал Соболев в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого супруга футболиста опубликовала в соцсетях фотографию 9-летнего сына Сергея в форме академии "Зенита". И дело не в красно-белых в бутсах юного спортсмена и не в том, что мать в подписи к фотографии назвала сына "кабанчиком".

Резонанс возник из-за заявлений Соболева-младшего несколько лет назад, когда его отец еще выступал за московский "Спартак". В тот период сын Александра попал в новости из трансляции на платформе Twitch, в ходе которой от юного геймера серьезно досталось "сине-бело-голубых". Вот как отзывался Сергей о "Зените":

"позор российского футбола, согласен полностью";

"бомжи".

© Скриншот трансляции Презентация Александра Соболева © Скриншот трансляции Презентация Александра Соболева

Что интересно, запись стрима всплыла в тот момент, когда происходила трансферная сага по переходу Соболева из "Спартака" в "Зенит". В августе 2024 года. Многие подумали, что компрометирующее видео сорвет переход нападающего в стан чемпионов России. Но нет, трансфер в итоге состоялся, а Александр за эти два сезона впервые в карьере взял золото Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал обладателем Суперкубка страны.

Мальчик же после перехода отца исполнил песню группы "Ленинград":

"Сине-бело-голубое небо — Питер,

Вместе смело, солнце светит нам в Зените".

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Возвращаясь к свежему скандалу, отметим, что о ситуации с прессой первой высказалась Елена Соболева, супруга нападающего "Зенита":