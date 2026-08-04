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"Это гниль". Почему Соболев объявил войну журналистам? - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
17:30 04.08.2026 (обновлено: 17:35 04.08.2026)
"Это гниль". Почему Соболев объявил войну журналистам?

Соболев объявил бойкот СМИ после новости про тренировки сына в "Зените"

© Фотография из соцсетейАлександр Соболев с семьей
Александр Соболев с семьей - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фотография из соцсетей
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Андрей Васильчин. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев продолжает оставаться одной из самых скандальных персон в отечественном футболе. Во вторник он наехал на представителей СМИ из-за новости про его сына, известного по оскорбительным высказываниям в адрес клуба с берегов Невы, а теперь тренирующегося в академии "Зенита".
«

"Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!" — написал Соболев в своем Telegram-канале.

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Александр Соболев
Незадолго до этого супруга футболиста опубликовала в соцсетях фотографию 9-летнего сына Сергея в форме академии "Зенита". И дело не в красно-белых в бутсах юного спортсмена и не в том, что мать в подписи к фотографии назвала сына "кабанчиком".
Резонанс возник из-за заявлений Соболева-младшего несколько лет назад, когда его отец еще выступал за московский "Спартак". В тот период сын Александра попал в новости из трансляции на платформе Twitch, в ходе которой от юного геймера серьезно досталось "сине-бело-голубых". Вот как отзывался Сергей о "Зените":
  • "позор российского футбола, согласен полностью";
  • "бомжи".
© Скриншот трансляцииПрезентация Александра Соболева
Презентация Александра Соболева - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Скриншот трансляции
Презентация Александра Соболева
Что интересно, запись стрима всплыла в тот момент, когда происходила трансферная сага по переходу Соболева из "Спартака" в "Зенит". В августе 2024 года. Многие подумали, что компрометирующее видео сорвет переход нападающего в стан чемпионов России. Но нет, трансфер в итоге состоялся, а Александр за эти два сезона впервые в карьере взял золото Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал обладателем Суперкубка страны.
Мальчик же после перехода отца исполнил песню группы "Ленинград":
"Сине-бело-голубое небо — Питер,
Вместе смело, солнце светит нам в Зените".

* * *

Возвращаясь к свежему скандалу, отметим, что о ситуации с прессой первой высказалась Елена Соболева, супруга нападающего "Зенита":
«
"Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и желтые СМИ, то читайте это. Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи — это уже ваш удел. Но трогать ребенка — это гниль. Спасибо за внимание".
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Наказал бывшую. Соболев забил два пенальти и принес "Зениту" Суперкубок
18 июля, 22:40
 
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