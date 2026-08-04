Дело о теракте завели после атак ВСУ на Московскую и Ленинградскую области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возбуждено уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях.
- Четвертого августа ВСУ нанесли удары беспилотниками по складским помещениям в Чехове Московской области и в Тосненском районе Ленобласти, в результате атак погибли и пострадали люди.
- Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты, в том числе складские помещения, в Московской и Ленинградской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях", - сказала она.
Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия, добавила Петренко. По обнаруженным фрагментам, пояснила она, и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.
"В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права", - заключила официальный представитель СК РФ.
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