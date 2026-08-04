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Дело о теракте завели после атак ВСУ на Московскую и Ленинградскую области - РИА Новости, 04.08.2026
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09:18 04.08.2026 (обновлено: 09:26 04.08.2026)
Дело о теракте завели после атак ВСУ на Московскую и Ленинградскую области

СК возбудил дело о теракте после атак ВСУ на Московскую и Ленинградскую области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возбуждено уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях.
  • Четвертого августа ВСУ нанесли удары беспилотниками по складским помещениям в Чехове Московской области и в Тосненском районе Ленобласти, в результате атак погибли и пострадали люди.
  • Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты, в том числе складские помещения, в Московской и Ленинградской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях", - сказала она.
Как сообщила Петренко, четвертого августа ВСУ нанесли удары беспилотниками по складским помещениям в Чехове Московской области, а также в Тосненском районе Ленобласти. В результате атак, по словам официального представителя, погибли и пострадали люди.
Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия, добавила Петренко. По обнаруженным фрагментам, пояснила она, и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.
"В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права", - заключила официальный представитель СК РФ.
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