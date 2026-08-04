Дело о теракте завели после атак ВСУ на Московскую и Ленинградскую области

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"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях", - сказала она.