В Петербурге задержали участника разбойного нападения на подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего участника разбойного нападения на подростков.
- Задержанный вместе с соучастниками напал на четверых подростков, требовал у них личные вещи.
- Нападавшие выстрелили из сигнальной ракетницы и распылили аэрозольный баллончик, двое подростков получили травмы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. В Петербурге задержали одного из участников разбойного нападения на подростков со стрельбой из сигнального пистолета, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
"Им оказался 16-летний житель Санкт-Петербурга. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", — говорится в релизе.
По информации следствия, инцидент произошел вечером 2 августа на улице Вавиловых. Задержанный вместе соучастниками напал на четверых подростков и, угрожая силой, стал требовать у них личные вещи. Те отказались, тогда нападавшие выстрелили в них из сигнальной ракетницы и распылили аэрозольный баллончик. Двое подростков получили травмы. Как уточнили в главке МВД, одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, второму оказали медпомощь, его отпустили лечиться дома.
СК России возбудил уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия".