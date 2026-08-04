В Петербурге задержали участника разбойного нападения на подростков

По информации следствия, инцидент произошел вечером 2 августа на улице Вавиловых. Задержанный вместе соучастниками напал на четверых подростков и, угрожая силой, стал требовать у них личные вещи. Те отказались, тогда нападавшие выстрелили в них из сигнальной ракетницы и распылили аэрозольный баллончик. Двое подростков получили травмы. Как уточнили в главке МВД, одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, второму оказали медпомощь, его отпустили лечиться дома.