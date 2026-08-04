Синнер проходит обследование перед US Open, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер проходит обследование в ортопедической клинике в Милане, сообщает журналист Габриэле Парпилья.
- Синнер пропускает турнир серии "Мастерс" в Монреале.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер проходит обследование в ортопедической клинике в Италии, сообщает журналист Габриэле Парпилья в соцсети Х.
По информации источника, спортсмен проходит осмотр в частной клинике в итальянском Милане у личного физиотерапевта, который ради теннисиста вернулся из отпуска.
В настоящее время в Монреале проходит турнир серии "Мастерс", который Синнер пропускает. 30 августа в Нью-Йорке стартует основная сетка Открытого чемпионата США.
Синнеру 24 года, он является победителем пяти турниров Большого шлема. Последний раз теннисист выходил на корт 12 июля в финале Уимблдона, где обыграл представителя Германии Александра Зверева.
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