В "Сибири" ждут от Кузнецова решения по переходу в клуб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер "Сибири" Ярослав Люзенков заявил, что клуб ждет решения Евгения Кузнецова по вопросу возможного перехода в команду.
- Люзенков подчеркнул, что клуб готов к любому решению Кузнецова и хочет, чтобы он стал ключевым игроком состава.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" ждет решения от нападающего Евгения Кузнецова по вопросу возможного перехода в клуб, заявил главный тренер команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ярослав Люзенков.
"От своих слов про Кузнецова не отказываюсь, но что выберет Евгений - это его решение. Мы готовы к любому повороту событий. Как без него, так и с ним. У меня был контакт с Кузнецовым, но подробнее рассказывать не буду. Ждем ответа от него. Последний пазл нашего состава - это центральный нападающий. Если не получится сейчас, будем все равно ждать. Потратить деньги просто чтобы было - так мы делать не будем. Хочется, чтобы эта фигура была ферзем, а не какой-то другой фигурой на шахматном столе", - приводятся слова Люзенкова на сайте клуба.
Сезон-2025/26 Кузнецов начинал в магнитогорском "Металлурге", однако по ходу регулярного чемпионата перешел в уфимский "Салават Юлаев". С учетом плей-офф он провел 41 матч и набрал 29 (8 голов + 21 передача) очков.
Кузнецову 34 года. С 2014 по 2024 год воспитанник челябинского "Трактора" выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон Кэпиталз", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли" в 2018 году, и "Каролину Харрикейнз". В июле 2024 года нападающий вернулся в КХЛ, подписав контракт с петербургским СКА.
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