В "Сибири" ждут от Кузнецова решения по переходу в клуб

"От своих слов про Кузнецова не отказываюсь, но что выберет Евгений - это его решение. Мы готовы к любому повороту событий. Как без него, так и с ним. У меня был контакт с Кузнецовым, но подробнее рассказывать не буду. Ждем ответа от него. Последний пазл нашего состава - это центральный нападающий. Если не получится сейчас, будем все равно ждать. Потратить деньги просто чтобы было - так мы делать не будем. Хочется, чтобы эта фигура была ферзем, а не какой-то другой фигурой на шахматном столе", - приводятся слова Люзенкова на сайте клуба.