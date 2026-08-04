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Длительная жара на юге Сибири может стать частым явлением, считают ученые - РИА Новости, 04.08.2026
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11:34 04.08.2026
Длительная жара на юге Сибири может стать частым явлением, считают ученые

Климатолог Чередько: жара на юге Западной Сибири может стать частым явлением

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Июнь 2026 года стал самым жарким месяцем для юга Западной Сибири за весь период метеонаблюдений, побив рекорды 2012 года в Новосибирске и Барнауле.
  • Ученые связывают новые климатические рекорды с глобальным потеплением и отмечают, что волны жары могут стать интенсивнее и продолжительнее, а засушливые периоды будут резче сменяться дождливыми.
  • Исследовательница рекомендует властям сохранять и расширять зеленые зоны в городах, пересматривать нормы застройки, предусматривать кондиционеры в общественных местах и транспорте, а также строить современные ливневые канализации.
НОВОСИБИРСК, 4 авг – РИА Новости. Длительная жаркая погода в регионах юга Западной Сибири, подобно той, что наблюдается этим летом, может стать частым явлением, как и быстрые переходы к периодам сильных дождей, сообщила старший научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) Наталья Чередько.
Согласно данным синоптиков о средней температуре месяца, июнь 2026 года стал самым жарким для юга регионов Западной Сибири за весь период метеонаблюдений. В Новосибирске и Барнауле оказались побиты рекорды 2012 года. При этом в некоторых районах наблюдались сильные ливни. Новые рекорды ученые связывают с глобальным потеплением климата.
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"Если нынешние тенденции сохранятся, лето в Сибири будет становиться жарче и контрастнее, засушливые периоды станут резче сменяться дождливыми. Правда, пока более сухие сезоны все же чередуются с более влажными, у природы много механизмов самовосстановления", - приводит слова Чередько издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Специалист пояснила, что причиной жаркой погоды становятся мощные воздушные гребни, которые не дают насыщенному влагой потоку воздуха с Атлантики попасть в Западную Сибирь. При этом воздушную "гору" постоянно подпитывает теплый воздух из Средней Азии. Сдвинуть такой атмосферный блок способны лишь мощные атлантические циклоны или вторжение арктического воздуха.
По словам Чередько, большинство ученых отмечает, что на фоне глобального потепления волны жары в последние годы учащаются, а в будущем они могут стать еще интенсивнее и продолжительнее. Также ожидаются и более резкие контрасты — быстрые переходы от долгой жары к периодам сильных дождей.
Исследовательница считает, что в этой ситуации властям стоит сохранять и расширять зеленые зоны в городах, пересматривать нормы застройки, предусматривать кондиционеры в общественных местах и транспорте, строить современные ливневые канализации.
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Западная СибирьТомскНовосибирскРоссийская академия наук
 
 
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