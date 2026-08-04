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Терещенко и Епанчинцев вошли в тренерский штаб ХК СКА - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Хоккей
 
20:00 04.08.2026
Терещенко и Епанчинцев вошли в тренерский штаб ХК СКА

Трехкратный чемпион мира Терещенко и Епанчинцев вошли в тренерский штаб ХК СКА

© Instagram Алексея ТерещенкоАлексей Терещенко
Алексей Терещенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Instagram Алексея Терещенко
Алексей Терещенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Терещенко и Вадим Епанчинцев вошли в тренерский штаб петербургского СКА.
  • Юрий Бабенко и Андрей Цайслер покинули клуб.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко и Вадим Епанчинцев вошли в тренерский штаб петербургского СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Епанчинцев займет пост помощника главного тренера Игоря Ларионова, Терещенко будет отвечать за индивидуальную подготовку. Также штаб СКА пополнил видеотренер Владислав Корниенко. Юрий Бабенко и Андрей Цайслер покинули клуб.
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Терещенко 45 лет, в качестве игрока он стал трехкратным чемпионом мира, принял участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, а также завоевал Кубок Гагарина 2010 года с казанским "Ак Барсом". В сезоне-2025/26 Терещенко работал в тренерском штабе молодежной сборной России.
Епанчинцеву 50 лет, в КХЛ он возглавлял московский "Спартак", хабаровский "Амур" и новосибирскую "Сибирь", которую покинул в октябре 2025 года.
По прошлом сезоне СКА занял пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, а в первом раунде Кубка Гагарина уступил московскому ЦСКА (1-4).
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