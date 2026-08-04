Терещенко и Епанчинцев вошли в тренерский штаб ХК СКА

Терещенко 45 лет, в качестве игрока он стал трехкратным чемпионом мира, принял участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, а также завоевал Кубок Гагарина 2010 года с казанским "Ак Барсом". В сезоне-2025/26 Терещенко работал в тренерском штабе молодежной сборной России.