В семье бойца ММА Шлеменко родился шестой ребенок

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. У бывшего обладателя чемпионского пояса лиги смешанных единоборств (MMA) Bellator в среднем весе Александра Шлеменко родился шестой ребенок.

Шлеменко 42 года. В его активе 68 побед, 17 поражений и одна ничья в ММА. Еще один бой россиянина был признан несостоявшимся.