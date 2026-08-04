В семье бойца ММА Шлеменко родился шестой ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У бывшего обладателя чемпионского пояса лиги смешанных единоборств (MMA) Bellator в среднем весе Александра Шлеменко родился шестой ребенок — дочка.
- В активе Александра Шлеменко 68 побед, 17 поражений и одна ничья в ММА.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. У бывшего обладателя чемпионского пояса лиги смешанных единоборств (MMA) Bellator в среднем весе Александра Шлеменко родился шестой ребенок.
Спортсмен опубликовал совместное видео со своей супругой Аленой с партнерских родов на YouTube-канале. У Шлеменко родилась дочка, она стала шестым ребенком и третьей дочкой в семье.
Шлеменко 42 года. В его активе 68 побед, 17 поражений и одна ничья в ММА. Еще один бой россиянина был признан несостоявшимся.
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