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Эксперт назвал кризис в испанской Сеуте сигналом для Брюсселя - РИА Новости, 04.08.2026
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18:22 04.08.2026
Эксперт назвал кризис в испанской Сеуте сигналом для Брюсселя

Сухов назвал миграционный кризис в Сеуте сигналом для Брюсселя

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты на пляже в Сеуте, Испания
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миграционный кризис в испанской Сеуте является «щелчком по носу» для правительства премьер-министра Педро Санчеса, считает Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН.
  • Кризис также является сигналом для Брюсселя и должен подсветить странам Европы итоги их политики по выносу своих границ в Африку, которую они выстраивают на протяжении не менее 20 лет.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Миграционный кризис в испанской Сеуте является сигналом для Брюсселя, а также "щелчком по носу" для правительства премьер-министра Педро Санчеса, считает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Николай Сухов.
"Я согласен с тем, что это, конечно, использовалось как щелчок по носу правительства Санчеса... Второй фактор - это сигнал Брюсселю", - заявил Сухов в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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По мнению эксперта, произошедшее в регионе должно подсветить странам Европы итоги их политики по выносу своих границ в Африку, которую они выстраивают на протяжении не менее 20 лет.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В понедельник правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать этой ситуации оценку.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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