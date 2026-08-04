Эксперт назвал кризис в испанской Сеуте сигналом для Брюсселя

Краткий пересказ от РИА ИИ Миграционный кризис в испанской Сеуте является «щелчком по носу» для правительства премьер-министра Педро Санчеса, считает Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН.

Кризис также является сигналом для Брюсселя и должен подсветить странам Европы итоги их политики по выносу своих границ в Африку, которую они выстраивают на протяжении не менее 20 лет.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Миграционный кризис в испанской Сеуте является сигналом для Брюсселя, а также "щелчком по носу" для правительства премьер-министра Педро Санчеса, считает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Николай Сухов.

"Я согласен с тем, что это, конечно, использовалось как щелчок по носу правительства Санчеса ... Второй фактор - это сигнал Брюсселю", - заявил Сухов в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".

По мнению эксперта, произошедшее в регионе должно подсветить странам Европы итоги их политики по выносу своих границ в Африку, которую они выстраивают на протяжении не менее 20 лет.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В понедельник правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать этой ситуации оценку.