Эксперт указал на причастность мафиозных структур к произошедшему в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель Центра иберийских исследований Иван Попов считает, что мафиозные структуры, практикующие торговлю людьми, причастны к массовому проникновению мигрантов в Сеуту.
- В конце июля испанский автономный город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов, из-за чего Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
- Попов заявил, что за происшествием стоят огромные финансовые интересы мафиозных структур, сосредоточенные в теневой экономике.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мафиозные структуры, практикующие торговлю людьми, причастны к массовому проникновению мигрантов в Сеуте, за этим происшествием стоят огромные финансовые интересы, считает руководитель Центра иберийских исследований, старший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Иван Попов.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
"Распространяются слухи по интернету о том, что Испания примет вас с распростертыми объятиями. Кто в этом заинтересован... Заинтересованы в этом мафиозные структуры, которые занимаются торговлей, переправкой нелегальных мигрантов", - сказал Попов в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Эксперт уточнил, что за этим происшествием кроются огромные финансовые интересы, которые "сосредоточены в теневой экономике мафиозных структур".
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.