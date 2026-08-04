Эксперт указал на причастность мафиозных структур к произошедшему в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Центра иберийских исследований Иван Попов считает, что мафиозные структуры, практикующие торговлю людьми, причастны к массовому проникновению мигрантов в Сеуту.

В конце июля испанский автономный город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов, из-за чего Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

Попов заявил, что за происшествием стоят огромные финансовые интересы мафиозных структур, сосредоточенные в теневой экономике.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мафиозные структуры, практикующие торговлю людьми, причастны к массовому проникновению мигрантов в Сеуте, за этим происшествием стоят огромные финансовые интересы, считает руководитель Центра иберийских исследований, старший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Иван Попов.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

"Распространяются слухи по интернету о том, что Испания примет вас с распростертыми объятиями. Кто в этом заинтересован... Заинтересованы в этом мафиозные структуры, которые занимаются торговлей, переправкой нелегальных мигрантов", - сказал Попов в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".

Эксперт уточнил, что за этим происшествием кроются огромные финансовые интересы, которые "сосредоточены в теневой экономике мафиозных структур".