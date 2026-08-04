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Эксперт указал на причастность мафиозных структур к произошедшему в Сеуте - РИА Новости, 04.08.2026
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15:53 04.08.2026
Эксперт указал на причастность мафиозных структур к произошедшему в Сеуте

Попов: ситуацию с мигрантами в Сеуте спровоцировали мафиозные структуры

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Центра иберийских исследований Иван Попов считает, что мафиозные структуры, практикующие торговлю людьми, причастны к массовому проникновению мигрантов в Сеуту.
  • В конце июля испанский автономный город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов, из-за чего Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
  • Попов заявил, что за происшествием стоят огромные финансовые интересы мафиозных структур, сосредоточенные в теневой экономике.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мафиозные структуры, практикующие торговлю людьми, причастны к массовому проникновению мигрантов в Сеуте, за этим происшествием стоят огромные финансовые интересы, считает руководитель Центра иберийских исследований, старший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Иван Попов.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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"Распространяются слухи по интернету о том, что Испания примет вас с распростертыми объятиями. Кто в этом заинтересован... Заинтересованы в этом мафиозные структуры, которые занимаются торговлей, переправкой нелегальных мигрантов", - сказал Попов в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Эксперт уточнил, что за этим происшествием кроются огромные финансовые интересы, которые "сосредоточены в теневой экономике мафиозных структур".
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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