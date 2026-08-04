CNN назвал причины резкой реакции ЕС на наплыв мигрантов в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры стран Евросоюза резко отреагировали на наплыв мигрантов в Сеуту из-за роста влияния крайне правых партий и близости выборов в ряде стран.
- 22 руководителя стран ЕС призвали Мадрид усилить контроль на внешней границе Евросоюза и выступили за создание общеевропейского механизма для противодействия схемам регуляризации незаконных мигрантов.
- Испанский премьер Педро Санчес проводит менее жесткую миграционную политику, чем другие страны ЕС, и в некотором роде стал «изгоем» из-за своих политических решений.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Резкая реакция лидеров стран Евросоюза на наплыв мигрантов в Сеуте, скорее всего, была вызвана, среди прочего, ростом влияния крайне правых партий, близостью выборов в ряде стран, а также тем, что этот кризис можно было использовать для жестких заявлений по миграции для электората, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу мадридского отделения аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) Карлу Оббс.
Ранее 22 руководителя стран ЕС направили письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвав Мадрид усилить контроль на внешней границе Евросоюза. Они выступили за создание общеевропейского механизма для противодействия схемам регуляризации незаконных мигрантов, подобным той, которую реализовал испанский премьер Педро Санчес.
"Подобная реакция (лидеров ЕС - ред.), скорее всего, была вызвана двумя факторами... Во-первых, по всему континенту растет влияние крайне правых партий, близятся несколько выборов, и из Испании "получился очень удобный фон" для того, чтобы правительства "делали резкие заявления по миграции" для своего электората", - говорится в сообщении канала.
Кроме того, по мнению Оббс, дело также в самом Санчесе и его позиции. Он проводит менее жесткую миграционную политику, чем другие страны ЕС, ранее его правительство объявило о новой программе, которая позволит легализовать тысячи мигрантов. Как отмечает CNN, в некотором роде он стал "изгоем", и не только по вопросу миграции. Санчес также открыто критиковал операцию США против Ирана, отказывался повышать оборонные расходы до 5% ВВП, а также стремился к более теплым отношениям с Пекином, чем у других стран ЕС.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
Власти Испании оценили число оставшихся в Сеуте мигрантов
3 августа, 15:11