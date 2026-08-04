CNN назвал причины резкой реакции ЕС на наплыв мигрантов в Сеуте

"Подобная реакция (лидеров ЕС - ред.), скорее всего, была вызвана двумя факторами... Во-первых, по всему континенту растет влияние крайне правых партий, близятся несколько выборов, и из Испании "получился очень удобный фон" для того, чтобы правительства "делали резкие заявления по миграции" для своего электората", - говорится в сообщении канала.

Кроме того, по мнению Оббс, дело также в самом Санчесе и его позиции. Он проводит менее жесткую миграционную политику, чем другие страны ЕС, ранее его правительство объявило о новой программе, которая позволит легализовать тысячи мигрантов. Как отмечает CNN, в некотором роде он стал "изгоем", и не только по вопросу миграции. Санчес также открыто критиковал операцию США против Ирана, отказывался повышать оборонные расходы до 5% ВВП, а также стремился к более теплым отношениям с Пекином, чем у других стран ЕС.