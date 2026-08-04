СМИ: в Испании подали жалобу на Санчеса из-за миграционного кризиса в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Организация «Manos Limpias» подала жалобу в Верховный суд Испании на премьер-министра Педро Санчеса, а также на главу МВД Фернандо Гранде-Марласку и министра обороны Маргариту Роблес из-за миграционного кризиса в Сеуте.
- Организация обвиняет чиновников в грубой неосторожности и невыполнении обязанностей по защите независимости и суверенитета государства в связи с «миграционным вторжением» в Сеуту.
- В конце июля в испанский город Сеута, расположенный в Северной Африке, проникло около 60 тысяч мигрантов за сутки.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Организации "Чистые руки" (Manos Limpias) подала в Верховный суд Испании жалобу на премьера страны Педро Санчеса, а также на главу МВД Фернандо Гранде-Марласку и министра обороны Маргариту Роблес из-за миграционного кризиса в Сеуте, сообщает газета Razon.
Данная организация известна тем, что обвинила жену премьера Испании Бегонью Гомес в коррупции в бизнесе и использовании связей при распределении государственных контрактов.
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"Организация Manos Limpias подала жалобу в Верховный суд Испании на премьер-министра Педро Санчеса, а также министров внутренних дел Фернандо Гранде-Марласку и обороны Маргариту Роблес, обвинив их в грубой неосторожности. По мнению организации, они якобы не предотвратили преступление против независимости и суверенитета государства в связи с "миграционным вторжением" в Сеуту", - говорится в публикации.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки