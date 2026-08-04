СМИ: в Испании подали жалобу на Санчеса из-за миграционного кризиса в Сеуте

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"Организация Manos Limpias подала жалобу в Верховный суд Испании на премьер-министра Педро Санчеса, а также министров внутренних дел Фернандо Гранде-Марласку и обороны Маргариту Роблес, обвинив их в грубой неосторожности. По мнению организации, они якобы не предотвратили преступление против независимости и суверенитета государства в связи с "миграционным вторжением" в Сеуту", - говорится в публикации.