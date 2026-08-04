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Салах достиг соглашения с турецким клубом, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
20:15 04.08.2026
Салах достиг соглашения с турецким клубом, пишут СМИ

Турецкий "Трабзонспор" достиг соглашения с египетским нападающим Салахом

© Фото : Соцсети ФИФАФутболист сборной Египта Мохамед Салах
Футболист сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мохамед Салах достиг соглашения о переходе в турецкий футбольный клуб «Трабзонспор».
  • Условия перехода согласованы, но срок контракта и финансовые условия пока не раскрываются.
АНКАРА, 4 авг — РИА Новости. Египетский нападающий Мохамед Салах достиг соглашения о переходе в турецкий футбольный клуб "Трабзонспор", сообщил телеканал A Spor.
«
"Мохамед Салах — в "Трабзонспоре"! Бордово-синие достигли соглашения с египетской звездой", — сообщил телеканал A Spor в Х.
По данным телеканала, стороны согласовали условия перехода. Другие детали сделки, включая срок контракта и финансовые условия, пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что "Трабзонспор" предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 миллионов евро.
Салаху 34 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года и летом покинул команду в статусе свободного агента. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".
На счету нападающего 119 матчей и 66 голов за сборную Египта. На чемпионате мира 2026 года египтяне дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Аргентины со счетом 2:3.
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