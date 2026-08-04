Салах достиг соглашения с турецким клубом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Мохамед Салах достиг соглашения о переходе в турецкий футбольный клуб «Трабзонспор».

Условия перехода согласованы, но срок контракта и финансовые условия пока не раскрываются.

АНКАРА, 4 авг — РИА Новости. Египетский нападающий Мохамед Салах достиг соглашения о переходе в турецкий футбольный клуб "Трабзонспор", сообщил телеканал A Spor.

« "Мохамед Салах — в "Трабзонспоре"! Бордово-синие достигли соглашения с египетской звездой", — сообщил телеканал A Spor в Х.

По данным телеканала, стороны согласовали условия перехода. Другие детали сделки, включая срок контракта и финансовые условия, пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что "Трабзонспор" предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 миллионов евро.

Салаху 34 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года и летом покинул команду в статусе свободного агента. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".