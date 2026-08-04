В Азербайджане откроют участок для голосования на выборах в Госдуму

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"Двадцатого сентября 2026 года с 08:00 (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск) в посольстве Российской Федерации в Азербайджанской Республике на избирательном участке №8017 (консульский отдел диппредставительства в Баку – ред.) состоится голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва", - говорится в сообщении.