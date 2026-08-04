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В Азербайджане откроют участок для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 04.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:52 04.08.2026 (обновлено: 10:59 04.08.2026)
В Азербайджане откроют участок для голосования на выборах в Госдуму

В Азербайджане откроют один участок для голосования на выборах в Госдуму

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Баку
Здание посольства Российской Федерации в Баку - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Здание посольства Российской Федерации в Баку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Азербайджане граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму на одном избирательном участке.
  • Голосование пройдет 20 сентября 2026 года в посольстве Российской Федерации в Баку.
  • Для участия в голосовании необходимо лично прибыть на избирательный участок и предъявить действительный заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, предварительная регистрация не требуется.
БАКУ, 4 авг – РИА Новости. Находящиеся в Азербайджане граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму на одном избирательном участке, он будет работать 20 сентября при российском посольстве в Баку, сообщает пресс-служба дипмиссии.
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"Двадцатого сентября 2026 года с 08:00 (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск) в посольстве Российской Федерации в Азербайджанской Республике на избирательном участке №8017 (консульский отдел диппредставительства в Баку – ред.) состоится голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что принять участие в голосовании смогут граждане РФ, достигшие ко дню голосования 18-летнего возраста и обладающие активным избирательным правом. "Для участия в голосовании необходимо лично прибыть на избирательный участок и предъявить действительный заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Предварительная регистрация не требуется", - отмечается в сообщении.
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