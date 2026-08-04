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Минобрнауки запустит курсы будущих родителей для студентов - РИА Новости, 04.08.2026
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07:27 04.08.2026
Минобрнауки запустит курсы будущих родителей для студентов

Минобрнауки планирует запустить в вузах проект «Университет родительства»

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобрнауки РФ планирует запустить в российских вузах просветительский проект «Университет родительства».
  • Проект направлен на формирование благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей.
  • В рамках проекта предлагается проводить добровольные просветительские встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей и экспертами в области семейных отношений.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует запустить в российских вузах просветительский проект "Университет родительства" для подготовки студентов к семейной жизни и воспитанию детей, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Университет родительства", "Университет семьи" – рабочее название разрабатываемого Минобрнауки России проекта, направленного на формирование в вузах благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей в жизни человека", - говорится в сообщении.
В рамках проекта предлагается проводить просветительские встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям, с экспертами по социальным и психологическим аспектам жизни семьи.
В ведомстве отметили, что неформальные беседы для действительно заинтересованных людей будут носить абсолютно добровольный характер. Задачей таких встреч является не только просвещение, но и формирование обратной связи от студенчества о проводимой работе по популяризации традиционных семейных ценностей.
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