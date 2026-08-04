Минобрнауки запустит курсы будущих родителей для студентов

Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото

Студенты в аудитории во время занятий

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобрнауки РФ планирует запустить в российских вузах просветительский проект «Университет родительства».

Проект направлен на формирование благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей.

В рамках проекта предлагается проводить добровольные просветительские встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей и экспертами в области семейных отношений.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует запустить в российских вузах просветительский проект "Университет родительства" для подготовки студентов к семейной жизни и воспитанию детей, сообщили РИА Новости в министерстве.

"Университет родительства", "Университет семьи" – рабочее название разрабатываемого Минобрнауки России проекта, направленного на формирование в вузах благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей в жизни человека", - говорится в сообщении.

В рамках проекта предлагается проводить просветительские встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям, с экспертами по социальным и психологическим аспектам жизни семьи.