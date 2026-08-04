Минобрнауки запустит курсы будущих родителей для студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобрнауки РФ планирует запустить в российских вузах просветительский проект «Университет родительства».
- Проект направлен на формирование благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей.
- В рамках проекта предлагается проводить добровольные просветительские встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей и экспертами в области семейных отношений.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует запустить в российских вузах просветительский проект "Университет родительства" для подготовки студентов к семейной жизни и воспитанию детей, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Университет родительства", "Университет семьи" – рабочее название разрабатываемого Минобрнауки России проекта, направленного на формирование в вузах благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей в жизни человека", - говорится в сообщении.
В рамках проекта предлагается проводить просветительские встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям, с экспертами по социальным и психологическим аспектам жизни семьи.
В ведомстве отметили, что неформальные беседы для действительно заинтересованных людей будут носить абсолютно добровольный характер. Задачей таких встреч является не только просвещение, но и формирование обратной связи от студенчества о проводимой работе по популяризации традиционных семейных ценностей.