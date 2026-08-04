США потратили в Иране почти весь запас высокоточных ракет, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За время операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM.
- Пентагон также истратил около половины запасов крылатых ракет Tomahawk.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. За время операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет, передает агентство Reuters.
"Речь идет прежде всего о ракетах класса "земля — земля", известных как <…> ATACMS и <…> PrSM. США израсходовали "практически все" эти вооружения", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Америка наконец определилась со своим главным врагом
31 июля, 08:00
По словам аналитиков, одна такая ракета стоит более миллиона долларов.
Кроме того, как рассказал агентству один из собеседников, за это же время Пентагон истратил почти половину запасов крылатых ракет Tomahawk.
По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, в ходе противостояния с Ираном США израсходовали свыше 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 THAAD и в результате столкнулись с ощутимым дефицитом средств ПВО.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.