США потратили в Иране почти весь запас высокоточных ракет, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ За время операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM.

Пентагон также истратил около половины запасов крылатых ракет Tomahawk.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. За время операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет, передает агентство За время операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет, передает агентство Reuters

"Речь идет прежде всего о ракетах класса "земля — земля", известных как <…> ATACMS и <…> PrSM. США израсходовали "практически все" эти вооружения", — говорится в публикации со ссылкой на источники.

По словам аналитиков, одна такая ракета стоит более миллиона долларов.

Кроме того, как рассказал агентству один из собеседников, за это же время Пентагон истратил почти половину запасов крылатых ракет Tomahawk.

По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, в ходе противостояния с Ираном США израсходовали свыше 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 THAAD и в результате столкнулись с ощутимым дефицитом средств ПВО.