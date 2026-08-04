Путин подписал закон об учете ветеранов боевых действий в системе ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июня 2027 года перечень сведений о застрахованных лицах будет дополнен данными о лицах, принимавших участие в СВО, и членах их семей.

Доступ к указанным сведениям будет предоставлен исключительно уполномоченным лицам ФОМС.

Минздрав России с 1 сентября 2026 года получит право устанавливать правила медицинского обследования пациентов перед переливанием крови и требования к безопасности при работе с донорской кровью.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июня 2027 года перечень сведений о застрахованных лицах, необходимых для ведения персонифицированного учета, будет дополнен данными об отнесении гражданина к категории лиц, принимавших участие в СВО, а также членов их семей.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В соответствии с подписанным законом, с 1 июня 2027 года перечень сведений о застрахованных лицах, необходимых для ведения персонифицированного учета, будет дополнен данными об отнесении гражданина к категории лиц, принимавших участие в СВО, а также членов их семей. Кроме того, в систему учета будут включаться сведения о признании застрахованного лица инвалидом с указанием присвоенной группы инвалидности.

При этом доступ к указанным сведениям будет предоставлен исключительно уполномоченным лицам федерального фонда обязательного медицинского страхования ( ФОМС ). Работники территориальных фондов, медицинских организаций, страховых медицинских организаций и иные лица доступ к этим данным иметь не будут.

Для ведения персонифицированного учета ФОМС будут предоставляться сведения из централизованного информационного учета Социального фонда России о лицах, принимавших участие в СВО, и членах их семей, в частности о ветеранах боевых действий, уволенных с военной службы, а также о членах семей погибших при выполнении задач в ходе СВО или после увольнения вследствие ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных при выполнении задач. Помимо этого, будут использоваться данные из ФГИС "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

Помимо этого, закон также предусматривает особенности включения медицинских организаций частной системы здравоохранения в реестр медицинских организаций для осуществления деятельности в сфере ОМС в 2027 году. Такие организации смогут быть включены в реестр на основании уведомления, направляемого в территориальный фонд до 1 сентября 2026 года.

Кроме того, согласно документу, Минздрав России с 1 сентября 2026 года получит право устанавливать правила медицинского обследования пациентов перед переливанием крови, а также требования к безопасности при заготовке, хранении, перевозке и использовании донорской крови.