Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах оснащения транспорта тахографами и транспортной безопасности.

Требования к тахографам, категории транспорта, правила использования и контроля будет утверждать Минтранс по согласованию с ФСБ и МВД.

С 1 марта 2027 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны оснащать транспортные средства тахографами, сведения о которых внесены в реестр тахографов, за исключением некоторых категорий транспортных средств.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах оснащения транспорта тахографами и транспортной безопасности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятым законом уточняется понятие "тахограф": это техническое средство контроля, которое непрерывно и без возможности корректировки регистрирует информацию о рабочем времени водителя, времени управления транспортным средством, времени отдыха, скорости и маршруте движения, а также записывает данные из блока криптографической защиты на карты водителя, контролера, предприятия и мастерской по оснащению и обслуживанию тахографов.

Требования к тахографам, категории транспорта, которые ими оснащают, правила использования, обслуживания и контроля, согласно закону, будет утверждать Минтранс по согласованию с ФСБ и МВД. Порядок установки тахографов также определит Минтранс.

Установкой и обслуживанием тахографов будут заниматься только те мастерские, которые внесены в специальный реестр. Этот реестр будет вести Минтранс или подведомственное ему учреждение. Порядок ведения реестра утвердит также Минтранс.

Также вводится реестр самих тахографов - в нем будут содержаться данные о самих устройствах, их компонентах, криптоблоках и картах. Порядок ведения этого реестра тоже утвердит Минтранс, он же сможет передать эти полномочия подведомственной организации.

Требование об оснащении тахографами не будет действовать для транспорта, который возит пассажиров в городском, пригородном или междугородном сообщении, если этот транспорт уже внесен в реестр российских перевозчиков для международных перевозок и оснащен контрольным устройством по правилам ЕСТР (европейского соглашения о работе экипажей). Также эти требования смогут не применяться или быть изменены для участников экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.

На юрлиц и ИП, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, возлагается обязанность оснащать с 1 марта 2027 года транспортные средства тахографами, сведения о которых внесены в реестр тахографов, за исключением ТС категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении.

В части транспортной безопасности закон уточняет понятие "акт незаконного вмешательства". Также вводится новое понятие "антитеррористическая защищенность" и уточняется понятие "транспортная безопасность".

Согласно закону, основные задачи по обеспечению транспортной безопасности - это разработка правил, в том числе по антитеррористической защите; выявление угроз незаконного вмешательства; борьба с терроризмом.