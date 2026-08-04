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Путин подписал закон об упрощении госрегистрации пестицидов и химикатов - РИА Новости, 04.08.2026
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18:34 04.08.2026
Путин подписал закон об упрощении госрегистрации пестицидов и химикатов

Путин подписал закон об упрощении госрегистрации пестицидов и агрохимикатов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.
  • Закон предусматривает передачу ряда полномочий Минсельхоза России его подведомственному ФГУП для усовершенствования процедуры регистрации.
  • Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ предусматривает передачу ряда полномочий Минсельхоза России его подведомственному федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП). Речь идет о полномочиях по организации регистрационных испытаний пестицидов или агрохимикатов, по проведению экспертизы регламентов применения пестицида или агрохимиката, а также экспертизы результатов таких испытаний за счет средств заявителя.
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Согласно сопроводительным документам, это позволит усовершенствовать процедуру госрегистрации и урегулировать процессы регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, в том числе их исследования с целью минимизации такой процедуры.
Соответствующее ФГУП будет также присваивать регистрационные номера тарным этикеткам на пестицид или агрохимикат и размещать информацию о таких номерах на своем сайте в интернете в установленном Минсельхозом порядке.
Одновременно уточняются основания для отказа в госрегистрации пестицида или агрохимиката. Помимо неуплаты государственной пошлины за их госрегистрацию или за внесение изменений в реестр пестицидов и агрохимикатов таким основанием станет заключение экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, выданное ФГУП и не содержащее рекомендацию к их регистрации.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
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