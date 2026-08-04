Путин подписал закон об упрощении госрегистрации пестицидов и химикатов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.

Закон предусматривает передачу ряда полномочий Минсельхоза России его подведомственному ФГУП для усовершенствования процедуры регистрации.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ предусматривает передачу ряда полномочий Минсельхоза России его подведомственному федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП). Речь идет о полномочиях по организации регистрационных испытаний пестицидов или агрохимикатов, по проведению экспертизы регламентов применения пестицида или агрохимиката, а также экспертизы результатов таких испытаний за счет средств заявителя.

Согласно сопроводительным документам, это позволит усовершенствовать процедуру госрегистрации и урегулировать процессы регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, в том числе их исследования с целью минимизации такой процедуры.

Соответствующее ФГУП будет также присваивать регистрационные номера тарным этикеткам на пестицид или агрохимикат и размещать информацию о таких номерах на своем сайте в интернете в установленном Минсельхозом порядке.

Одновременно уточняются основания для отказа в госрегистрации пестицида или агрохимиката. Помимо неуплаты государственной пошлины за их госрегистрацию или за внесение изменений в реестр пестицидов и агрохимикатов таким основанием станет заключение экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, выданное ФГУП и не содержащее рекомендацию к их регистрации.