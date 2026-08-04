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Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом зерна - РИА Новости, 04.08.2026
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18:27 04.08.2026

Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПшеница на полях
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за оборотом зерна в России.
  • Минсельхоз России с 1 марта 2027 года получит полномочия по определению порядка учета зерна и продуктов его переработки товаропроизводителями.
  • Россельхознадзор будет контролировать выполнение обязанности по учету и соблюдение требований к оформлению товаросопроводительных документов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за оборотом зерна в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в целях повышения прозрачности обращения зерна и продуктов его переработки на зерновом рынке РФ и их прослеживаемости. Закон наделяет Минсельхоз России с 1 марта 2027 года полномочиями по определению порядка осуществления товаропроизводителями учета зерна и (или) продуктов его переработки.
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Товаропроизводители должны будут осуществлять такой учет в установленном министерством порядке, а Россельхознадзор - контролировать выполнение данной обязанности. Ведомство также будет контролировать соблюдение обязательных требований к оформлению товаросопроводительных документов. А товаропроизводители будут вправе направлять запрос о представлении информации из федеральной госинформсистемы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно").
Создание данной системы стало легитимным инструментом верификации участников зернового рынка при использовании ими финансовых инструментов, включая их взаимное признание в рамках Евразийского экономического союза. Однако, по информации Россельхознадзора, в ходе федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки был выявлен ряд проблем.
Так, зерно реализовывалось без подтверждающих его качество и безопасность документов или с превышением размера партии, указанного в декларации о соответствии. Были выявлены и факты некорректного внесения информации о фитосанитарных сертификатах, декларациях о соответствии и протоколах исследований в сопроводительные документы, а также участвующие в обороте зерна хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные во ФГИС "Зерно", либо зарегистрированные, но не работающие в этой системе.
Это свидетельствует об угрозе обеспечения продовольственной и фитосанитарной безопасности России, что противоречит целям и задачам долгосрочной стратегии развития зернового комплекса РФ до 2035 года, указывается в заключении профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам. При этом внесение товаропроизводителями недостоверных и неполных сведений во ФГИС "Зерно" препятствует контролю качества и безопасности зерна, отмечается там же.
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Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе о включении в информационно-аналитическую систему племенных ресурсов информации о выданных племенных свидетельствах (паспортах). До 1 января 2028 года такие свидетельства (паспорта), а также заключения об отнесении сельхозживотных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу) могут выдаваться на бумажном носителе.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Госдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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