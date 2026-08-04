Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом зерна

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за оборотом зерна в России.

Минсельхоз России с 1 марта 2027 года получит полномочия по определению порядка учета зерна и продуктов его переработки товаропроизводителями.

Россельхознадзор будет контролировать выполнение обязанности по учету и соблюдение требований к оформлению товаросопроводительных документов.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за оборотом зерна в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ разработан в целях повышения прозрачности обращения зерна и продуктов его переработки на зерновом рынке РФ и их прослеживаемости. Закон наделяет Минсельхоз России с 1 марта 2027 года полномочиями по определению порядка осуществления товаропроизводителями учета зерна и (или) продуктов его переработки.

Товаропроизводители должны будут осуществлять такой учет в установленном министерством порядке, а Россельхознадзор - контролировать выполнение данной обязанности. Ведомство также будет контролировать соблюдение обязательных требований к оформлению товаросопроводительных документов. А товаропроизводители будут вправе направлять запрос о представлении информации из федеральной госинформсистемы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно").

Создание данной системы стало легитимным инструментом верификации участников зернового рынка при использовании ими финансовых инструментов, включая их взаимное признание в рамках Евразийского экономического союза. Однако, по информации Россельхознадзора, в ходе федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки был выявлен ряд проблем.

Так, зерно реализовывалось без подтверждающих его качество и безопасность документов или с превышением размера партии, указанного в декларации о соответствии. Были выявлены и факты некорректного внесения информации о фитосанитарных сертификатах, декларациях о соответствии и протоколах исследований в сопроводительные документы, а также участвующие в обороте зерна хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные во ФГИС "Зерно", либо зарегистрированные, но не работающие в этой системе.

Это свидетельствует об угрозе обеспечения продовольственной и фитосанитарной безопасности России, что противоречит целям и задачам долгосрочной стратегии развития зернового комплекса РФ до 2035 года, указывается в заключении профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам. При этом внесение товаропроизводителями недостоверных и неполных сведений во ФГИС "Зерно" препятствует контролю качества и безопасности зерна, отмечается там же.

Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе о включении в информационно-аналитическую систему племенных ресурсов информации о выданных племенных свидетельствах (паспортах). До 1 января 2028 года такие свидетельства (паспорта), а также заключения об отнесении сельхозживотных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу) могут выдаваться на бумажном носителе.