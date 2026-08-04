Путин наградил Москвину орденом Почета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета тренера по фигурному катанию Тамару Москвину.
- Награда дана за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета тренера по фигурному катанию Тамару Москвину за заслуги в области спорта и многолетнюю работу, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Москвину Тамару Николаевну - главного тренера автономной некоммерческой организации "Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной", - говорится в тексте указа.