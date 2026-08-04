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Путин наградил Москвину орденом Почета - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Фигурное катание
 
17:55 04.08.2026
Путин наградил Москвину орденом Почета

Путин наградил тренера по фигурному катанию Москвину орденом Почета

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТамара Москвина
Тамара Москвина - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета тренера по фигурному катанию Тамару Москвину.
  • Награда дана за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета тренера по фигурному катанию Тамару Москвину за заслуги в области спорта и многолетнюю работу, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Москвину Тамару Николаевну - главного тренера автономной некоммерческой организации "Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной", - говорится в тексте указа.
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