Россияне завоевали золото ЧЕ в прыжках с десятиметровой вышки

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Эта золотая медаль стала третьей для российских спортсменов на турнире. Ранее синхронистки выиграли произвольную и техническую программы групп. Также Терновой 31 июля завоевал серебро в смешанных командных соревнованиях, а Шлейхер 3 августа вместе с Евгением Кузнецовым взял серебро в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина.