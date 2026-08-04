Россияне завоевали золото ЧЕ в прыжках с десятиметровой вышки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- Российские синхронистки ранее выиграли произвольную и техническую программы групп, а это золото стало третьим для российских спортсменов на турнире.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
По итогам шести попыток они набрали 443,82 балла.
Эта золотая медаль стала третьей для российских спортсменов на турнире. Ранее синхронистки выиграли произвольную и техническую программы групп. Также Терновой 31 июля завоевал серебро в смешанных командных соревнованиях, а Шлейхер 3 августа вместе с Евгением Кузнецовым взял серебро в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.