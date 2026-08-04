Умер еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград 31 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В реанимации умер еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград в ночь на 31 июля.
- В больницах Волгограда продолжают лечение пять пациентов, а двое покинули учреждение в удовлетворительном состоянии.
ВОЛГОГРАД, 4 авг – РИА Новости. Скончался еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград в ночь на 31 июля, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
Как сообщал губернатор Андрей Бочаров 31 июля, восемь человек пострадали, один погиб при атаке украинских БПЛА на Волгоград. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находились в тяжелом состоянии.
«
"Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Второй пациент, находящийся в реанимации, продолжает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказали в облздраве.
Там уточнили, что в больницах Волгограда продолжают лечение пять пациентов, а двое покинули учреждение в удовлетворительном состоянии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18