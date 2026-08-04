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Умер еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград 31 июля - РИА Новости, 04.08.2026
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11:33 04.08.2026
Умер еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград 31 июля

В Волгограде умер в реанимации еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ 31 июля

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В реанимации умер еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград в ночь на 31 июля.
  • В больницах Волгограда продолжают лечение пять пациентов, а двое покинули учреждение в удовлетворительном состоянии.
ВОЛГОГРАД, 4 авг – РИА Новости. Скончался еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград в ночь на 31 июля, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
Как сообщал губернатор Андрей Бочаров 31 июля, восемь человек пострадали, один погиб при атаке украинских БПЛА на Волгоград. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находились в тяжелом состоянии.
«
"Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Второй пациент, находящийся в реанимации, продолжает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказали в облздраве.
Там уточнили, что в больницах Волгограда продолжают лечение пять пациентов, а двое покинули учреждение в удовлетворительном состоянии.
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