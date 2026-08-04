Умер еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград 31 июля

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"Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Второй пациент, находящийся в реанимации, продолжает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказали в облздраве.