Кризис в Сеуте демонстрирует отношение к миграции в Европе, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель Центра иберийских исследований Иван Попов считает, что кризис в испанской Сеуте демонстрирует безалаберное отношение к теме нелегальной миграции в Европе.
- Правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута.
- Министр внутренних дел Испании сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кризис в испанской Сеуте демонстрирует безалаберное отношение к теме нелегальной миграции в Европе, считает руководитель Центра иберийских исследований, старший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Иван Попов.
"На мой взгляд, это пример безалаберного отношения к угрозам, которые существуют в теме нелегальной миграции не только в Испании, но и во всей объединенной Европе", - сказал Попов в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", комментируя миграционный кризис в регионе.
Что происходит в Сеуте: миграционный кризис
2 августа, 11:08
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В понедельник правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать этой ситуации оценку.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.